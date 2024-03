Inspirados para la vida

Compartir

Me llamó la atención su juventud, pero más aún su rostro expresivo y lleno de vida. Me contó de su trabajo en el sector financiero y cómo desde hacía un par de años había entrado a una nueva área del banco, y cómo enfrentaba con entusiasmo los nuevos retos. En la medida en que me fue narrando su historia fui descubriendo la razón de esa aura de alegría que reflejaba. Me estaba contando su renacer ya que salía de una batalla contra el cáncer. Hoy va en camino de recuperación con nuevos sueños y esperanzas.

Pero más que de tratamientos, drogas y quimioterapias, Layne me narró historias de solidaridad, cariño, cuidado y dignidad. Conoció de su enfermedad gracias a los servicios de detección temprana y prevención de la Liga Santandereana contra el Cáncer. Allí, uno de sus especialistas la atendió con prontitud y alta calidad profesional, lo que permitió que rápidamente pudieran diagnosticar e iniciar su tratamiento. “Fueron momentos aciagos, que gracias a la calidad humana de todo el personal de la Liga pude sobrellevar al sentirme acompañada de un trato digno y amoroso”. Sin duda, el testimonio de Layne es una inspiración para la vida que alegra el espíritu y que a la vez nos permite sentirnos orgullosos de instituciones como la Liga Santandereana contra el Cáncer, que el próximo 14 de agosto cumple 57 años de existencia.

¿Cuántas historias como las de Layne pueden narrar los 56 empleados y especialistas de la Liga? Sin duda muchas, todas ellas marcadas por el anhelo de contribuir a detener mediante la detección temprana el avance de esta enfermedad. La misión por la promoción de hábitos de vida saludable y autocuidado ha hecho de la Liga, no solo un alto especialista profesional en áreas de ginecología, dermatología, consulta de mama, urología entre otras, sino también una entidad convencida de su vocación de servicio a Santander. Gracias Layne por servirnos de inspiración y feliz cumpleaños a la Liga Santandereana contra el Cáncer. Gracias por ser fuente de inspiración para la vida, al invitarnos a estar atentos a la detección temprana y al proveer a nuestra sociedad de profesionalismo y amor por lo que hacen.