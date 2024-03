Apuntar alto

Compartir

“A lo que le apuntes determinas lo que ves” nos dice Jordan Peterson el famoso psicólogo en su reciente libro “12 Rules of Life-An Antidote to Chaos, Random House 2018”. Su regla numero 4 nos invita a compararnos a lo que fuimos en el pasado y no a quien algún otro es hoy. Nos dice que debemos hablarnos a nosotros mismos y a alejar a ese crítico ser interior que nos lleva a compararnos con lo que otros tienen o son y que, si lo dejamos deambular solo, puede llevarnos hasta convencernos de nuestra propia irrelevancia. Quizás, sugiere, “la felicidad la encontramos en el trayecto hacia la sima y no en la pasajero sentido de satisfacción que nos espera en la siguiente pico de la montaña.”

Me gusta esta definición de Peterson y ya que estamos en las últimas del año en donde somos más proclives a esto de la evaluación estaría bien dedicarle un buen tiempo a esto de apuntar bien para ver mejor. Alguna vez me contaron de un esposo que criticaba continuamente a sus vecinos. Desde la ventana del comedor de su casa se veía el patio de sus vecinos, “mira esa sabanas rucias y oscuras”, le decía a su esposa “¿será que no tienen lavadora?, pobre vecino que se tiene que poner esas camisas que no tienen ni un asomo de blanco. Y así se la pasaba criticando cada prenda de ropa que sus vecinos colgaban a secar. Un día paso algo increíble: las sabanas y camisas del vecino se veían espléndidamente blancas y relucientes a través de la ventana. “¡Mija mira los vecinos, por fin lograron algo de limpieza!” Al oír la voz de sorpresa de su marido le contesto en tono reflexivo. “Lo que pasa mijo es que hoy hemos podido por fin limpiar las ventanas de nuestra casa”.

“A lo que apuntes determina lo que ves” debe empezar, entonces, por pegarnos una miradita primero a nosotros mismos teniendo cuidado de limpiar bien las ventanas de nuestro corazón. Cabría aquí ser prudentes y pensar que si estamos hechos a “imagen y semejanza de Dios” seguramente estamos llamados a un propósito que trasciende a nosotros mismos lo que nos permita ver con ojos de gratitud nuestro continuo trasegar. Feliz año. Apunta alto.