El hombre quedó como perdido cuando le preguntaron en una rueda de prensa oficiada el pasado miércoles en su academia de Manacor, su ciudad natal, sobre la iniciativa de que el aeropuerto de Palma lleve su nombre. “Obviamente Rafael Nadal es un gran embajador internacional de nuestras Islas, eso está fuera de duda y más en los últimos días con su triunfo récord en Australia”, dice la presidenta de Baleares, Francina Armengol que ha considerado “positiva” la iniciativa popular. Pero Nadal tardó en responder la pregunta porque no se veía realmente en esa foto de homenajes y reconocimientos, al final contestó de manera lánguida que lo que conviniera a su ciudad estaría bien.

“A Rafa le adoran sus paisanos de Manacor, el tercer municipio de la isla por población (unos 50 mil habitantes), situado a unos 60 kilómetros de Palma, y no solo por sus triunfos en el circuito internacional del tenis”, resalta la crónica local. Nadal ha hecho una gran inversión en un centro de tenis de clase mundial que genera un gran número de empleos en la región. En noviembre del pasado año, fue nombrado hijo predilecto de Sant Llorenç des Cardessar, municipio vecino devastado por una riada que mató a trece personas en octubre de 2018. Nadal no solo donó un millón de euros al pueblo, sino que también se involucró personalmente en las tareas de auxilio a los damnificados.

No pierde Nadal la ambición, “aunque nunca ha sido desmesurada”, puntualizó. “Lo que me motiva es que me gusta hacer lo que hago. Cuando estoy más o menos bien y no es un desastre físico, me gusta entrenar y competir. Llevo toda la vida haciéndolo y sé que no es para siempre, pero mientras tenga la capacidad de poder seguir disfrutando, esta es mi ilusión. Ganas y pierdes, pero la ilusión del proceso es una gran satisfacción”, destacó. “¿Que si me gustaría ser el que termina con más Grand Slam? Me encantaría. ¿Si me obsesiona? Cero”.

“La ilusión del proceso es una gran satisfacción”, nos dice el campeón. Procesos que involucran trabajo, dedicación, sacrificio y grandes dosis de modestia y humildad. Buenos atributos para buscar en nuestros líderes ahora que se acercan las elecciones.