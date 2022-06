“Cuando hablo de que los jugadores se sienten cómodos, no me refiero a su juego, me refiero a sus mentes. Deben entender que siempre estoy tratando de hacerlos mejores a ellos y al equipo. La comodidad está en la confianza construida por la relación. Al final, todos tienen que respetar las reglas y eso permite que exista una relación amistosa. Elegí no enfrentar la agresión con la agresión. Me gusta pensar en tiempos difíciles, abordar los problemas con frialdad y con razón. El respeto lo es todo. Es una moneda diaria que puede subir y bajar en relación directa con su comportamiento y elecciones. No siempre estés obsesionado con atraer la lealtad de las personas con las que trabajas. Apunta a inspirar un mayor rendimiento en el momento y concéntrate en demostrar que realmente te preocupas por ellos como personas”. (Ancelotti, Carlo. Quiet Leadership Penguin Books Ltd).

“La personalidad de Nadal se manifiesta con mucha fuerza, y parece coherente con lo que se le ve hacer en la pista, y fuera de ella también. En la cancha es concentrado, cortés, poderoso y siempre peligroso, con algunos movimientos impresionantes y la capacidad de aguantar allí y ganar en ocasiones importantes, incluso contra oponentes que inicialmente fueron calificados más alto que él. Fuera de la cancha parece tímido, de nuevo cortés, e increíblemente modesto y generoso, tanto en la victoria como si pierde. (Rafa. John Carlin, Hachett Books).

El palmeres y triunfos del técnico del Real Madrid, reciente Campeón de la Champions el italiano Carlo Ancelotti, así como como el tenista español Rafael Nadal que tiene hoy el récord de Gran Slams ganados merecen ser examinados desde el punto de vista de sus cualidades del liderazgo. A raíz de sus recientes triunfos desempolve un par de biografías (citadas en los párrafos precedentes) que narran no solo estas gestas, sino que retratan a estos personajes en su vida pública y privada. Al final lo que ambos logran es que su deporte sea exaltado por encima de su personalidad, su don de gentes, respeto y humildad permite que florezcan los que están a su lado. Un buen espejo sobre los que podemos evaluar los atributos de liderazgo que nuestros candidatos a la presidencia ofrecen hoy a sus electores.

