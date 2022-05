“Al no ser uno para las demostraciones públicas de emoción, me avergüenza decir que sentado en los bancos de la Sagrada Familia en Barcelona bañado por la luz creada por las vidrieras multicolores de la iglesia, y rodeado de hordas de turistas agarrados con fuerza a palos de selfie, comencé a llorar. El audio guía crepitando en mi oído me dijo que la construcción de la iglesia comenzó en 1882 y, sin embargo, pude ver grúas fuera de las agujas del edificio. Me sentí simultáneamente arraigado en el pasado y atado en el futuro. “reflexiona el periodista Michele Likely en la Revista Miscmagazine en su artículo Cathedral Thinking: A Foundation for Success in the Purpose Economy. Antonio Gaudí comenzó a diseñar la estructura en 1882, inspirado en una visión de largo alcance que se extendió mucho más allá de su vida. La construcción de la iglesia está programada para concluir en 2026. Al comentar su visión, Gaudí dijo: “No es una decepción que no pueda terminar el templo. Envejeceré, pero otros vendrán después de mí. Lo que siempre hay que preservar es el espíritu de la obra; su vida dependerá de que las generaciones transmitan este espíritu y le den vida”.

El concepto de pensamiento catedralicio (Cathedral Thinking) se remonta a través de los siglos hasta la época medieval, cuando arquitectos, canteros y artesanos trazaron planos y comenzaron la construcción de las estructuras cavernosas y elevadas que servían como lugares de culto, espacios de reunión comunitaria y refugios seguros. Desde entonces el concepto se ha aplicado a la exploración espacial, la planificación urbana y otros objetivos a largo plazo que requieren décadas de previsión y planificación para que las generaciones futuras puedan disfrutar de su plena realización. Aunque hay muchos casos a los que se puede aplicar pensamiento catedralicio todos requieren la misma base: una visión de largo alcance, un plan bien pensado y un compromiso compartido con la implementación a largo plazo. En plena época electoral nos llueven propuestas de todos los matices. Un buen filtro de comparación podría ser evaluar que candidatos nos ofrece construir catedrales. Allí no prima la urgencia de los egos y el utilitarismo sino visiones que nos invitan a soñar y construir realidades de bienestar duradero.

