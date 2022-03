“Si no tiene un lugar seguro adecuado para quedarse durante este tiempo, vaya aquí”, publicó, e incluyó la dirección de su restaurante. “Haremos todo lo posible para organizar comida gratis y quedarnos de acuerdo con nuestra capacidad”. Durante los últimos días, el restaurante del sótano de Dave se ha convertido en un búnker improvisado, donde docenas de niños, mujeres embarazadas, estudiantes, personas sin hogar y lugareños mayores se han congregado, buscando seguridad de los enfrentamientos mortales. Desde que Rusia hizo la guerra el jueves, Dave ha albergado y alimentado a más de 130 personas. “Continuaré ofreciendo refugio y comida durante todo el tiempo que pueda”.

Las naciones en Europa están abriendo la puerta a una ola histórica de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania, rompiendo con la resistencia pasada del continente a los solicitantes de asilo del mundo musulmán y África y abrazando a cientos de miles de recién llegados a quienes algunos líderes están aclamando como cultural y étnicamente europeos. Los gobiernos de las partes oriental y central del continente que alguna vez se opusieron firmemente a los refugiados se han convertido repentinamente en algunos de los mayores partidarios de una política de puertas abiertas, incluso cuando su postura de bienvenida parecía limitarse a los ucranianos.

A las crónicas de muerte y destrucción se agregan otras como las que se relatan aquí que nos muestran la gran paradoja humana: que nuestras sociedades pueden virar de lo vil a lo sublime en las circunstancias más difíciles. Aun en las tragedias de la guerra encontramos personas que tienden la mano o naciones que extienden solidaridad. “Aún no nos olvidados que estamos hechos a la imagen de Dios que nos permite que no se apague el sentido de dignidad, amor y justicia”, me decía un esperanzado creyente. Quizás estos vestigios de luz en la oscuridad que nos traen estos actos de solidaridad en medio de la guerra nos permitan no perder la esperanza en las opciones del diálogo y la diplomacia para dirimir nuestras divergencias. Construir conlleva a que podamos apuntarle a sacar lo mejor de la condición humana, que es lo que sucede cuando mentes creativas y visionarias le apuntan al bien común. Un complejo desafío.