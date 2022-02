Dicen que en los tragos y en las dificultades se ve el verdadero carácter de las personas. Muchos de nosotros habremos tenido esa experiencia tan aburridora de ser recriminados por nuestro comportamiento al otro día de la fiesta en medio aún del marasmo del guayabo o quizás hemos perdido los estribos en medio del agite del stress. Al final nos queda el sinsabor de pensar si realmente fuimos “el verdadero yo” en esos momentos o si más bien no le ponemos tanta tiza y calificamos el hecho simplemente como un momento de debilidad.

Pensaría que un terreno más neutral para conocer el carácter de las personas es cuando vamos de viaje. Quizás por estar fuera de nuestro lugar habitual de trabajo o lejos de la seguridad del hogar nos damos la oportunidad de ser más abiertos con nuestro compañero de travesía. De pronto el viaje es una oportunidad inconsciente de abrir puertas y dar tregua a nuestras afugias diarias que marcan nuestros comportamientos. En estos viajes conocí aquellos dones de líder de Francisco y tomé nota para, de alguna manera, tratar de emularlos para poder compartirlos con otros como lo estaba haciendo conmigo. En una de estas travesías me pidió que lo acompañara a visitar la granja de un colega en dificultades. Recuerdo con cuanto cuidado y respeto lo escuchaba y su esmero en dar consejo que no lo fuera a ofender. Ya de camino a nuestra próxima escala me explicó las afugias de su colega en el tono de una persona que auténticamente se preocupaba por los demás, sin juicios ni condenas.

Me parecía paradójico que en algunos viajes yo sabía que Francisco conocía más que sus interlocutores del tema que se estaba hablando. Sin embargo, allí estaba él escuchando más que hablando, haciendo preguntas inteligentes para animar a la conversación. Nunca pontificaba o imponía, su talante allí era más bien de la persona curiosa, habida de entregar de lo que sabía sin escudarse en sus logros y triunfos. En algunas oportunidades pude beneficiarme de su sabiduría de hombre con corazón de campesino en donde entretejía enseñanzas de vida ilustrándolas con su vida de campo que tanto amaba. Gracias Francisco Serrano por sus enseñanzas de viaje. A su familia y amigos mis sinceras condolencias.