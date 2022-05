“La pandemia fue una crisis que enfrento toda la humanidad y salí de ella con un sentido más claro de lo que debe ser el buen cuidado.” Le contesta Satya Nadella presidente desde 2014 del gigante Microsoft y responsable de su exitosa transformación a Klaus Schwab fundador del Foro Económico Mundial en su reunión que por estas fechas se realiza en Davos. El marco de la discusión es el cambio que ha traído la pandemia y la necesidad de ajustes no solo en las estrategias nacionales y empresariales sino en los perfiles de liderazgo.” El buen cuidado fue la moneda de cambio en la crisis del COVID ya que en esta difícil coyuntura se hizo más latente la necesidad debíamos cuidarnos unos a otros en todo sentido. Es el buen cuidado la cualidad de liderazgo en donde debemos construir más músculo, es en fin la habilidad de ponernos en los zapatos de otro. Si lo vamos a lograr necesitamos que tanto la mente y el corazón funcionen unidos. Las compañías deben ganarse la licencia para operar en la sociedad.” Nos dice Nadella.

“Cuál es el límite al crecimiento de Microsoft” pregunta Schwab. “A Microsoft solo le ira bien cuando el mundo que lo rodea le vaya aún mejor. No tendría sentido que lo que hacemos no genere un valor multiplicador en nuestra sociedad. Debemos lograr un crecimiento cada vez más equitativo y responsable con el medio ambiente.” Obtener solo crecientes utilidades y eficiencia productiva en las empresas es vital para la supervivencia de las compañías, pero no es la razón de ser de las mismas. “Es como la función de respirar en las personas, necesarias para mantenernos con vida, pero no es el propósito de nuestra existencia” me decía un buen amigo.

Me puso a reflexionar este concepto de “buen cuidado” como cualidad del líder moderno. Pienso que lo saca a uno de las vanidades del yo que tanto nos angustian o de la urgencia del resultado que nos esclaviza al corto plazo y nos corta la visión. Nos pone también a pensar como creamos acciones que generen círculos virtuosos de bienestar. Entre otras, podría ser un buen termómetro para decidir sobre nuestro voto. ¿Qué candidato garantizaría “el buen cuidado” de sus ciudadanos?

