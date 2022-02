El camino de la verdad

“La verdad de las proposiciones empíricas es si estas corresponden a la realidad, la verdad de las proposiciones analíticas es si ellas siguen las reglas de la lógica, pero la verdad de las proposiciones de la ética están determinadas por el coraje con que se actúa para hacerlas realidad en el mundo.” Con estas palabras el representante de la Cámara, Jamie Raskin, termina sus reflexiones sobre lo que fue su papel como “jefe de debate” de la Cámara de Representantes ante el Senado en la moción de censura contra Donald Trump por su participación en los actos de sedición al Congreso el enero 6, día que Joe Biden iba a ser confirmado como presidente por el Congreso (Unthinkable: Trauma, Truth, and the Trials of American Democracy” by Jamie Raskin, 2021).

Raskin, un profesor de derecho constitucional convertido en representante por el Partido Demócrata por su distrito de Maryland , cuenta cómo preparo minuciosamente el caso de acusación a Trump, que al final ni las pruebas empíricas ni el racionamiento lógico impidieron que lograra que suficientes congresistas republicanos le apoyaran la acusación. Primó la “verdad política” envuelta en una nebulosa gris que justificaba lo injustificable.

La narración de Raskin es también profundamente humana, ya que tan solo unas semanas antes su hijo, un estudiante brillante de Harvard, había sucumbido a la depresión y se había quitado la vida. “Usted no va a cambiar la opinión de los republicanos, piense sencillamente en que la verdad de la democracia merece ser protegida” le advirtió un colega.

“La verdad nunca es tan mancillada como cuando existe el debate político”, le escuche a alguien alguna vez. Y para la muestra solo basta mirar los vaivenes de este año electoral en nuestro país. Ni lo empírico, ni lo racional resisten los embates de las rencillas y la mezquindad. ¿Cómo proteger nuestra democracia? Quizás envolver los racionamientos empíricos y lógicos con la ética de la dignidad de lo justo y lo humano, que logremos ver un horizonte valioso más allá de las angustias y vanidades que agobien nuestro día a día. Exigir propuestas, valorar el carácter sobre las apariencias, rescatar el ejercicio noble de la política, que cuidemos nuestro voto como el regalo más precioso. Difícil reto.