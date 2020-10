No parecía inglés y su fuerte vozarrón traicionaba sus amables maneras. En la entidad financiera donde trabajaba por mi juventud me consideraban aún “chiquito” para estar en el círculo del presidente del Banco, pero, por suerte, me otorgaron la encomienda de crear una nueva entidad que dependía de él así que a la fuerza me tocó irme madurando biche. El Señor Field tenía una larga trayectoria en el sector financiero. No recuerdo bien como había llegado a Colombia. Era una persona muy respetada y sus opiniones no solo tenían el peso de su experiencia y títulos académicos sino su largo trasegar en distintas entidades financieras.

El Señor Field reconoció inmediatamente lo bisoño que estaba y el susto que llevaba de asumir la responsabilidad que se me encomendaba y para mi fortuna me acogió como su discípulo. Quizás mi misma inexperiencia me llevaba a actuar con cierta rebeldía y en muchas ocasiones no le hacía caso y tomaba decisiones equivocadas creyéndome el sabedor de todo. En su sabiduría él dejaba que me estrellara y me levantaba con palabras de edificación y paciente consejo. Al final su mensaje siempre era el mismo “pregunta, escucha, aprovecha la voz de los sabios, hazle caso a la experiencia”.

“New England Journal of Medicine arremete contra Trump por el manejo de la pandemia. Prestigiosa revista médica pide cambiar el liderazgo en EE.UU. En numerosas ocasiones el mandatario ha expresado sus dictámenes sobre el COVID-19, no siempre con una base científica, mientras la enfermedad avanza sin freno por Estados Unidos.” Nos anuncia el titular de Vanguardia en su sección internacional del día de ayer. Resalta que es un pronunciamiento sin precedentes (que han seguido otras revistas científicas) en donde se ha desestimado toda voz de los expertos y se le ha acusado de “mentir de plano y deliberadamente sobre la gravedad del Covid-19”. No dudo que el Presidente tiene muchos señores Field en su equipo que le dicen “pregunta, escucha, aprovecha la voz de los sabios, hazle caso a la experiencia”. Dura es nuestra tendencia de seguir nuestros propios impulsos, difícil esto de someter nuestro orgullo a las palabras de sabios consejeros. Si entendiéramos más claramente los costos, quizás le daríamos más chance a escuchar con humildad y actuar en consecuencia.