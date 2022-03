“Es importante la ética en las empresas porque no nos podemos conformar con pensar que una empresa va bien si tiene buenos resultados económicos. Hay que analizar y valorar el rendimiento y el funcionamiento de las empresas combinando no solamente su eficacia y su eficiencia económica sino también viendo qué valores ponen en juego y viendo también cómo se respeta a las personas y a los valores de las personas en la actividad empresarial. Porque dado que en la empresa hay un conjunto de relaciones comerciales y profesionales es lógico que salgan conflictos entre los valores de las personas, entre los valores de las personas y las organizaciones y de alguna forma tenemos que saber gestionar esos conflictos y eso es lo que a la ética le preocupa. Ayudarnos a solucionar esos conflictos para que las empresas sean un lugar donde la gente puede trabajar a gusto, donde no tendrá problemas de conciencia con sus valores, y donde visto desde lo positivo, sea un lugar donde la gente pueda crecer y desarrollarse”.

Estas frases se las escuche a Joan Fontrodona, Director del departamento de Ética Empresarial del IESE Business School de la Universidad de Navarra. Recuerdo que todos coincidieron en que el pronunciamiento era lógico pero que la dificultad estaba en hacerlo realidad. Hacerlo “practico” era una combinación de lo que se pudiera legislar (a través de Códigos de Ética) o educar (vía capacitación) o mediciones vía indicadores (como lo hace Great Place to Work). Pero al final lo que cuenta es el ejemplo, en especial el de los líderes.

En diálogo con La W, la senadora Milla Romero se pronunció sobre el proyecto de ley que radicó con el propósito de adoptar el respeto, la responsabilidad y el amor como base de la convivencia en los hogares y familias colombianas. Rayos y centellas le llovieron a la Senadora por parte de los periodistas en donde algunos con actitud condescendiente (lo que de por sí es un antivalor) la acusaron de perder el tiempo en algo que ya está escrito en la Constitución. Le enrostraron su fe y cuestionaron su definición de valores. Lástima, la discusión hubiera podido ser más productiva, porque ¿quién no podrá estar de acuerdo en el valor de los valores?