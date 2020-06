La elasticidad precio de la demanda es una medida utilizada en economía para mostrar el grado de respuesta, o elasticidad, de la cantidad demandada de un bien o servicio a los cambios en el precio de dicho bien o servicio. Fue concebida por el economista inglés Alfred Marshall. Existe también el concepto de elasticidad precio de la oferta que apunta a la misma definición, pero desde la perspectiva de la oferta de productos y su relación con el precio. En mis clases de economía este era uno de los conceptos base que teníamos que aprendernos (recuerdo que incluía unas fórmulas matemáticas bastante ladrilludas que ya pasaron al olvido). Se partía de la premisa que las personas actuaban bajo un criterio de “racionalidad económica” y que al final existiría un equilibrio en el mercado entre las curvas de oferta y demanda y que los precios actuarían como factor nivelador.

Me puse a desempolvar estos conceptos gracias al día sin IVA. Allí creo que ni los economistas ni nadie preveían la gran avalancha de compradores que suscitó la medida de gobierno dirigida a reactivar el sector comercial en esta emergencia del covid. Un buen amigo del sector me decía que no creía mucho en los efectos ya que los consumidores todavía estaban bajo los efectos del Covid y que no había una normalidad de la vida diaria. Además, sostenía que ante el gran golpe económico y la recesión por la que estamos pasando no solo nosotros sino toda la economía mundial una rebaja de precios no iba a encontrar demanda en el mercado.

Oh sorpresa, se vendió más que en diciembre, nos informan los medios. Además, rompimos todo concepto de “racionalidad económica”. ¿Con que fórmula matemática podemos medir el hecho que en plena pandemia y recesión hayamos salido a comprar poniendo aun en riesgo nuestra salud? ¡Nos pasamos de “elásticos”!! “Ni que estuvieran regalando”, me decían. Mi amigo del sector comercio seguramente se alegra que sus predicciones no hayan dado en el blanco. Le queda al gobierno cómo hacer que no nos desbordemos para los próximos días sin IVA y para mis colegas economistas nos quedamos rascando la cabeza pensando que quizás no somos tan racionales como pensamos. Ojalá predomine la prudencia y nos movamos en una “elasticidad” con cordura.