En cuarentena

“Deberías escribir en tu columna de esta semana sobre esto que estamos viviendo”, me dijo mi esposa, como quien no quiere la cosa. Inmediatamente me entró una profunda inquietud. ¿Por qué será que me está pidiendo esto? ¿En los muchos años que llevo escribiendo nunca me había sugerido un tema? ¿Será su forma de decirme que en estos días de cuarentena me nota como raro y más ensimismado que de costumbre? ¿Será que estos días de cuarentena me hacen sentir más sensible, haciéndome ver fantasmas donde no los hay?

Quizás lo que ella quiere decirme es que estos días han sido una oportunidad para re-conocernos, recuperar los tiempos y sentimientos que se había robado el agite del día a día y volver a aquellas épocas en donde los días se hacían cortos estando juntos y las horas pasaban sin darnos cuenta en medio de risas y sueños de futuro. En estos días, en donde no podemos controlar lo incontrolable, se revela la verdad de nuestro carácter lo que realmente sustenta nuestros más profundos anhelos y sueños; quizás lo que quiere decirme es que no le tenga miedo a ser vulnerable que no se me olvide que ello es requisito indispensable para florecer. Quizás me está diciendo que es una oportunidad de combatir el miedo con gratitud, de echar fuera el temor con el amor y de tocar las puertas de nuestros amigos y vecinos con gestos de empatía y consideración.

Salirte del “yo” me dice cuando la oigo llamar a sus amigas indagando que necesitan o consintiendo a nuestros hijos grandes como si aún fueran chinos chiquitos o entendiendo mis largos silencios, pero aún leyendo mi corazón. En las mañanas encuentro el estudio limpio y ordenado del caos de papeles, libros y pocillos de tinto del día anterior, con ello me anima a no bajar la guardia, a pensar en propósitos superiores, a entender que las crisis son terreno fértil para nuevas oportunidades. Ahora lo entiendo, me puso a escribir de estas cosas para decirme que me ama por lo que soy y no por lo que tengo, que lo que hemos construido no lo destruirá ni la peste ni la enfermedad, que detrás de las nubes grises aún brilla el sol.