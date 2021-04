Recuerdo que el primer día de trabajo toda mi familia se asomó por la ventana a despedirme. Iba camino a coger la buseta que me llevaría a la Décima con Jiménez, sede principal en ese entonces del Banco de Bogotá. Me sentía algo incómodo en la pinta nueva que mis padres gentilmente me habían comprado la semana anterior. Me acompañaba el espíritu del recién graduado, una mezcla de susto con deseos de conquistar el mundo. Creo que también me sentía, ahora sí, formalmente adulto, con título profesional y trabajo debajo del brazo podía reclamar los derechos propios de la independencia.

Treinta y pico de años después despierto de ese recuerdo cuando mi abogada me dice sorprendida que tengo muchas más semanas de las necesarias para reclamar la jubilación y que debería prepararme para celebrar que este mes de abril llego a la edad de ejercer este derecho. “Ya está en edad de merecer” me dijo alegre por esta fecha tan especial. Me quedé pensando en esto del “derecho de merecer”. ¿Será descanso de los agites laborales? Hice cuentas y si heredo los genes de longevidad de mis ancestros (mi padre se acerca a los noventa y mi madre está como un roble a los ochenta) aún hay mucha tela por cortar. ¿Será que merecer es que ya hay más tiempo para ponerle más foco a la contemplación, familia y hobbies? Puede ser, aunque no siento que todo esto haya estado ausente en estos años. De pronto es pensar que ya no viviría la sensación de vacío, tristeza y decepción que traen las épocas de crisis, pero, al final, recapitulo que estas épocas son las que han traído fortaleza de carácter, han permitido afianzar las amistades verdaderas y contribuido a lograr un tremendo sosiego a las tentaciones del ego.

Merecer buenos recuerdos es quizás un gran logro. Recordar los momentos que otros extendieron la mano, un abrazo o un buen consejo. La paciencia de muchos que nos dejaron equivocar y enmendar plana. El ver ideas convertidas en realidades después de un duro esfuerzo es quizás un merecimiento invaluable. Más que merecer me quedo con gratitud y con saber que el susto y el deseo de conquistar el mundo siguen allí vigentes.