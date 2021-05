Recuerdo la primera vez que me subí en un Transmilenio. Fue todo un evento familiar ya que decidimos con nuestros hijos probar este nuevo sistema de transporte y echarnos el viaje. Ya en ruta noté que subía un nuevo pasajero. Sabía que era un primíparo como yo ya que había tenido la misma dificultad para subirse y sus movimientos eran inseguros como los míos. Pero lo que me atrajo no fue solo que éramos igual de neófitos sino la expresión de su cara. Una vez tomó asiento vi como su rostro resplandecía. Miraba maravillado y estoy seguro que su expresión traducía una verdad de su corazón “esto también es mío”. Como ciudadano tenía todo el derecho a este reclamo y por supuesto en mi interior me uní a su gozo. “Hay una diferencia entre precio y valor” me decía un amigo cuando le compartí la experiencia. El precio es puramente transaccional y se expresa en cifras monetarias, el valor es relacional y tiene que ver con aspiraciones y se fundamenta en principios y valores; es algo que el dinero no puede comprar.

“Desgraciaron mi ciudad” decía una mujer madura al periodista que la entrevistaba a raíz de los eventos acaecidos en medio de las protestas y marchas de estos días. Me impresionó también la expresión de su rostro, pero no por las mismas razones de mi compañero de Transmilenio sino porque sus ojos mostraban la profunda tristeza de su alma al ver la destrucción que su barrio había sufrido. Sin duda había perdido algo de gran valor que no tenía precio. Me llamó la atención la palabra que utilizó “desgraciaron”. No solo quiere decir, según el diccionario de la Real Academia Española estropear o dañar algo o hacer que se malogre algo, sino que se usa coloquialmente cuando se deshonra a una mujer; entendí mejor la pesadez de su corazón y por supuesto su deshonra era la mía. Sin duda estamos en una coyuntura en donde están en juego muchas cosas de valor, pero corremos el riesgo de tratarlas como una transacción donde solo importa obtener los réditos de un mejor precio. La constitución, gobernabilidad y civilidad son nuestras para cuidar y dar lustre a su valor, sin duda una iniciativa que no tiene precio.