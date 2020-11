“Confieso que una de las más difíciles conversaciones que tuve el martes por la noche fue con mis hijas. Deseaba tanto decirles que todo iba a estar OK, que antes hemos estado en difíciles situaciones como país. Y que mi esperanza es que ello ocurra, que cualquiera que sea que gane, llegue a la certera conclusión que simplemente no podemos seguir destrozándonos el uno al otro.” Para el analista Thomas Friedman, el gran perdedor de las elecciones fue Estados Unidos. “Hemos experimentado cuatro años de la más divisiva y deshonesta presidencia en la historia de América que atacó los dos pilares de nuestra democracia: la confianza y la verdad. No hubo un amplio rechazo al tipo liderazgo que nos divide”.

Dicen que los países tienen las instituciones que se merecen y que al final son un espejo de las acciones, sueños y anhelos de sus ciudadanos. El reflejo de este espejo, que está repartido casi por mitades entre republicanos y demócratas, no muestra una imagen clara. Los republicanos dejaron de ser los defensores del libre comercio y la noción de un estado menos intervencionista. De una América precursora de la democracia en el mundo, se adoptó una política de aislacionista bajo la sigla “hagamos a América grande”. Las relaciones internacionales adquirieron un matiz transaccional donde instituciones como la Organización Mundial de la Salud, entre otras, fueron declaradas inocuas. Pero igualmente de llegar Biden al poder tampoco tendrá un espejo claro en donde mirarse. Un ala importante de su partido demócrata está al acecho de aplicar medidas radicales bajo la premisa que las empresas y el capital no tienen interés diferente al de enriquecerse a costa de los menos favorecidos.

Un expresidente colombiano decía que al final los extremos se juntan y partidos tanto de derecha como de izquierda asumen ambas posturas populistas, instan al temor al contrario como discurso político y la institucionalidad y la rendición de cuentas no son más que un obstáculo para sus verdades absolutas. En estos contextos, los espejos de Estados Unidos se parecen hoy a muchos países del mundo. Urge examinarnos con humildad y sana autocrítica, ante estos espejos, no sea que perdamos al final lo más preciado: nuestra dignidad y el legado de futuras generaciones.