“La emoción fue palpable cuando el expresidente Barack Obama regresó a la Casa Blanca el martes por primera vez desde que dejó el cargo. Tal vez fue nostalgia de un tiempo “antes de Trump”. Tal vez fue un recuerdo entrañable de un presidente que era a la vez cuerdo y carismático. No importa la razón del estado de ánimo de la celebración, la aparición de Obama fue un ejercicio de perspectiva. Lo que importará son las cosas que ayudaron a los estadounidenses a sobrevivir a una crisis financiera (por ejemplo, salvar la industria automotriz y estabilizar la industria financiera) y obtener cobertura de atención médica. La destrucción y el caos pueden generar fervor temporal entre los votantes, pero es construir algo sostenible que define a un político.” Esta crónica aparecida en el Washington Post, así como otras, destacan la conmoción que causó el regreso de Obama a la Casa Blanca para celebrar los 10 años de su legislación estrella Affordable Care Act (Ley de Cuidado de Salud), que según él, no estuvo exento de grandes riesgos electorales. “Tenía la intención de llevar a cabo esta reforma incluso si me costaba la reelección. Lo cual, por un tiempo, parecía que podría”, nos dice el carismático expresidente. “Se supone que no debemos hacer esto solo para ocupar un escaño o para aferrarnos al poder”, dijo. “Se supone que debemos hacer esto porque es una diferencia en las vidas de las personas que nos enviaron aquí.”

La visita a la Casa Blanca, causo hasta celos del presidente Biden por la euforia que genero en sus empleados el regreso de su ex -jefe, escuché en La W Radio un comentario algo frívolo dado la solemnidad del momento y que le quita peso al “ejercicio de perspectiva” a la cual nos sugiere el periodista del Washington Post, perspectiva que nos invita, así seamos anti-Obama o no, a evaluar los atributos de carácter que debemos exigir a nuestros elegidos, a escudriñar, en la maraña de noticias de todo calibre, la autenticidad de las motivaciones y transparencia en las actuaciones de nuestros gobernantes. Imaginarnos, con una perspectiva de historia, que se pueda decir del ejercicio del poder de nuestro próximo presidente que se hizo una diferencia en la vida de los ciudadanos.