Los efectos del burofax

“¿Cómo quieren que los culés hoy no demos una pataleta? Nos han despojado para siempre de nuestro juguete favorito, nos han extirpado a Messi, la única enfermedad de la que no nos queríamos curar. ¿Cómo es posible que aquella bellísima historia que comenzó en una servilleta haya acabado con un burofax? Imposible un comienzo más inevitable y romántico e imposible también un final más frío y letal”. El columnista del diario deportivo español As lleva a extremos su lamento cuando agrega: “tenía que ser a los 33 años, la fatídica edad a la que murió el Mesías, cuando se marchara también Messi. Puro simbolismo. Hay una diferencia. La daga en el costado nos la han clavado a los aficionados culés y somos cada uno de nosotros los que nos quedamos sangrando en esa cruz. Puede sonar exagerado, solo es fútbol, pero los que somos del Barça sabemos que jamás veremos a otro futbolista como él.” Los amigos de la fe seguramente no objetarán la calificación de exagerada dada por el columnista a su comparación, pero seguramente los hinchas del futbol y en especial del Barcelona se identificarán con sus sentimientos.

“Solo es fútbol” nos dice también el columnista. En esta afirmación se queda corto porque alrededor del famoso burofax de Messi se entretejen dramas de poder, donde al presidente del Barça se le exige que convoque elecciones anticipadas; finanzas embolatadas, donde argumentan que la venta del jugador servirá para cuadrar los menguados resultados del club y como siempre sucede en estos casos la división entre hinchas y seguidores donde la pasión desborda la razón. Pero también, como toda crisis obliga a pensar en el cambio; a saberse notificado de que las cosas no pueden seguir igual, que es hora de echar mano a una sana autocrítica y volver a desempolvar la misión y los valores de la organización.

En España, el burofax es un servicio utilizado para el envío urgente de documentos que requieran de una entrega indiscutible, sirviendo de prueba frente a terceros. Es un documento “fehaciente” que certifica la veracidad o autenticidad de algún hecho en este caso la renuncia de Messi. No conocía el término, pero sus efectos, en este caso han ido más allá de la letra escrita.