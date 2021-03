Tenía gran ilusión de conocer el parque de Yellowstone. Había leído que “la riqueza natural del parque incluye más de diez mil formas geotermales —la mitad de las existentes en el planeta— y la mayor concentración de géiseres activos con más de 300 en total. Por tratarse de uno de los pocos ecosistemas amplios que prevalecen intactos en la zona templada del norte de la Tierra —aproximadamente el 2 % de su superficie contiene la infraestructura para su administración—, es también un sitio idóneo para «la conservación, el estudio y el disfrute de los procesos de los ecosistemas de tierras silvestres a gran escala». La Unesco lo nombró «reserva de la biósfera» en 1976. Cada año, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos reconoce las contribuciones y las iniciativas hacia la preservación y mejora de los ecosistemas. En 2015 el equipo de Yellowstone se hizo acreedor a más de una docena de premios. Eso y otras características ecológicas del parque me los iba narrando Tim, mi cuñado, dejándose llevar por su pasión de microbiólogo y su espíritu académico de profesor e investigador.

Al llegar tuve una gran desilusión. Recientemente esa zona había sido afectada por un gran incendio forestal y no se veía más que una gran mancha oscura con árboles y arbustos calcinados. Sin embargo, Tim me hizo ver también que ya empezaba a ver brotes de verde. Efectivamente asomaban baches de jóvenes pinos cuyo verde resplandeciente brillaba. “Los bosques necesitan experimentar cambios para lograr sobrevivir” me decía Tim. “El fuego ayuda a la descomposición del material vegetal para que los nutrientes vuelvan al suelo. Algunas plantas incluso necesitan el intenso calor del fuego para iniciar su proceso de germinación. Si todos los fuegos se previnieran consistentemente el bosque simplemente envejecería y moriría porque no habría otra generación que tomara su lugar”.

Este mes cumplimos un año del Covid, un fuego que transformó la vida de todos. La historia de Tim me invita a no perder la ilusión. Dentro de la desolación asoman luces, ya sea la vacuna, la reactivación de la economía o el simple hecho de vislumbrar estar juntos ofreciéndonos abrazos de amor reafirmando la esperanza que puede haber luz en la oscuridad.