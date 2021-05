“Y zarpamos en este nuevo mar porque hay nuevo conocimiento por ganar. Y nuevos derechos por reclamar y deben ser ganados y usados para el progreso de todas las personas. Porque la ciencia espacial, así como la ciencia nuclear y toda la tecnología no tiene una conciencia por sí misma. Que se convierta una fuerza para el bien o para el mal depende del hombre y solo si Estados Unidos ocupa una posición de pre-eminencia podremos decidir si este nuevo mar sea un océano de paz o un teatro para la guerra. Escogemos ir a la luna en esta década no porque sea fácil sino porque es difícil, porque esta meta nos servirá para organizar y medir lo mejor de nuestra energías y capacidades, porque este reto es uno que estamos dispuestos a aceptar, un reto que no estamos dispuestos a posponer, un reto que pretendemos ganar.” Con estas palabras el Presidente Kennedy presentaba una visión a su nación para alcanzar lo inalcanzable -llegar a la luna- lo cual requería no solo un inmenso esfuerzo de innovación y creatividad sino resiliencia y perseverancia de su país frente a grandes retos sociales y políticos de la época. Antes de cumplirse el plazo el Apollo 11 aterrizaba dejando una gran huella de orgullo y progreso.

“Michael Collins: el valor del hombre más solitario del mundo”, titula El Tiempo que reseña la muerte de uno de los tres tripulantes de aquel Apolo 11. “Descartado mediáticamente en su día por no descender a la superficie lunar, ha pasado inadvertido para el gran público, no obstante, la inmensa envergadura de su papel en esa misión. Era mucha la confianza que se depositaba en un piloto del módulo de mando de una misión lunar, no solo por ser el navegador de la misión o por ser quien rescataría a la tripulación que descendía a la Luna en caso de que esta no pudiera alcanzar la órbita lunar tras el ascenso desde la superficie, sino porque también debía ser capaz de pilotar en soledad una nave tan compleja como Apollo en todas sus fases de vuelo.” Bueno recordar que las grandes y pequeñas gestas tienen sus “momentos Collins”: actuaciones de seres anónimos que sin protagonismos mueven las palancas de la historia.