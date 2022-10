Obras son amores

“¿Qué más tienen que hacer las futbolistas colombianas para que la Federación reconozca de mejor manera sus esfuerzos y les dé lo que merecen?” Se pregunta el periodista del diario El Colombiano. Según investigación hecha por este medio “lo que les han dado hasta ahora a las jugadoras que están en la India y según algunas fuentes, cada una habría recibido 220 dólares de viáticos y 130 dólares por pasar a la semifinal, es decir, 350 dólares que al cambio actual es, aproximadamente, 1,6 millones de pesos.” Al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, lo tienen entre los palos por haber afirmado que la FIFA no contempla premios por considerar a la sub-17 aficionados. Al final al dirigente de la Federación le toco recular y afirmo que efectivamente se otorgarán premios a nuestro equipo que disputara este fin de semana la final de un mundial de fútbol, un hecho sin precedentes en nuestro deporte. Así mismo, Mindeportes se pronunció que les dará a las sub-17 un incentivo económico por lo hecho en India.

“Ambición y humildad”. Nos dice un analista del diario El Tiempo sobre las razones del éxito de nuestro equipo. “Esas palabras se mezclan como si de dos goleadoras se tratara. Este equipo tiene eso. Llegó al Mundial con una mentalidad de triunfo que es de admirar. No miran al rival hacia arriba, no son dóciles, no se sienten menos. No. Este equipo mira a cada adversario a los ojos y les dice, ‘somos Colombia y vamos por todo’. Pero son humildes, entiéndase el término como un equipo que no se agranda, que no gana antes de ganar, que mantiene la cabeza bien ajustada sobre el cuello.”

Quizás es en esta combinación de palabras “ambición y humildad” donde radica la inconformidad del hincha y ciudadano de que a la selección no se le reconozcan sus logros. Nos hemos acostumbrado a ambicionar sin humildad y a querer ganar antes de ganar. Lo mas destacable a mi juicio es que este ejemplo de pundonor y ganar bien nos lo este dando la juventud. Anima el espíritu y nos llena de esperanza que a los 17 años nuestras chicas nos estén dando a todo el país admirables lecciones de liderazgo.

cchaverra@unab.edu.co