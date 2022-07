“No es frecuente que el presidente de los Estados Unidos se siente en un escritorio en la Casa Blanca para marcar un hito científico. El 11 de julio, Joe Biden dio a conocer la primera imagen a todo color del Telescopio Espacial James Webb (JWST), una imagen asombrosa de un cúmulo de galaxias conocido como SMACS 0723, cerca de la constelación de Volans en el cielo del sur. Esta imagen impulsó a los astrónomos de todo el mundo, profesionales y aficionados, a paroxismos de asombro.” Nos dice el corresponsal de ciencias del semanario ingles The Economist. Añade igualmente que “este grupo de galaxias, el Quinteto de Stephan, a unos 290 millones de años luz de distancia en la constelación de Pegaso, es la imagen de mosaico más grande del JWST hasta el momento. Los astrónomos están viendo a las galaxias bailar una alrededor de la otra, fusionarse, separarse entre sí y desencadenar la formación de nuevas estrellas.”

No se necesita ser científico para maravillarse de las fotos que nos presentaron los medios esta semana. Formas misteriosas llenas de belleza, contraste y colorido no solamente nos asombra de los avances de la tecnología (que ya nos permite explorar lo que antes creíamos inexplorable) sino que también nos pone en perspectiva lo pequeño que este planeta tierra es dentro de la inmensidad de las galaxias.

“Camina por la vida con la noción que cualquier cosa que puedas decir que es tuyo es más bien un regalo. Se un dador de regalos más que un reclamante de aquello que creas que puedas decir es mío.” Me advertía un profesor cuando me notaba que me iba por los rumbos del orgullo y creer tener la verdad revelada. Su cordial llamado me invitaba a tener una perspectiva más aterrizada de mi papel personal y profesional. “Si supieras lo poco que sabes dentro de lo tanto que nos queda por saber” me decía. “Eso si administra lo que tienes como un buen mayordomo, como aquel que florece y ayuda a florecer”. Sin duda las imágenes de JWST nos acercan a aquello “que nos falta por saber” e igualmente nos invita a reflexionar sobre nuestro orígenes, propósitos y asuntos de fe que trascienden a lo que se ve.

