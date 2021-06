Mientras la estrella de futbol Cristiano Ronaldo asistía a la conferencia de prensa en la Eurocopa de naciones que se desarrolla por estos días corrió un par de botellas de Coca Cola (patrocinadores del torneo) que estaban en la mesa de los entrevistados. “Agua” dijo el portugués alzando una botella “no Coca Cola”. Estos simples gestos, argumentan varios medios de comunicación, tuvieron un dramático impacto en el valor en bolsa de la acción de la empresa de bebidas que cayó en $4 billones. El futbolista, con más de 300 millones de seguidores en su Instagram, es conocido por mantener un estricto régimen físico y de alimentación y había criticado en el pasado el consumo de bebidas azucaradas.

Confieso que dentro de mis “placeres prohibidos” figuran una Coca Cola helada con hamburguesa doble carne y papas fritas que ya por la edad me pasan una pesada factura pero que en mis épocas mozas lo consideraba un manjar de privilegio. Aunque traté de hacer el tránsito por la Coca Cola Light y la Zero para menguar la culpa no hay caso: ¡nada supera a la original! Tengo también sentimientos encontrados, ante el gesto de Ronaldo, porque en mi época universitaria, cuando el presupuesto estaba al límite, la combinación de pan más un pedazo de salchichón y Coca Cola me sacaban del apuro.

Una afrenta adicional a mis “placeres prohibidos” viene con el proyecto de ley de la comida chatarra que se tramita en el Congreso. La idea del proyecto es que los productos que componen la denominada ‘comida chatarra’ tengan una etiqueta en su parte frontal en la que se informe claramente cuáles son los elementos con los que han sido procesados y los riesgos que su consumo puede generar en la salud. De la mano con estas tendencias el gigante Nestlé ha reconocido que casi el 60% de su portafolio de productos y bebidas no clasifican bajo el estricto standard de productos “saludables” con lo cual ha implementado toda una nueva política de renovación de sus ofertas. La verdad es que los temas de obesidad se han tornado en problemas de salud pública y tiene mucho sentido que se despierte conciencia sobre ello, aunque implique la renuncia de muchos “placeres prohibidos”.