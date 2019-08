“You need to step up” me dijo mi amigo gringo. Como no le entendí muy bien aquello del “step up” me fui a buscar su traducción en Google. Step up: Dar un paso adelante, redoblar, intensificar, reforzar, acelerar, incrementar, acelerar, agilizar. Tremenda expresión la que me compartió el gringo” pensé “cuantas definiciones en dos palabritas”. Y el tema lo ameritaba, compartía con él recién comunicado de Iván Márquez proclamando la nueva Marquetalia.

Y tiene razón. Debemos “step up” para entender que la refundada Farc está lejos de representar a los oprimidos y marginados. No debemos olvidar sus métodos de guerra donde la palabra honor no cabe y no resisten siquiera ser arropadas por banderas ideológicas o políticas. “Step up” también para estar atentos al lenguaje del engaño donde el vil secuestro se cambia por la palabra “retención” y donde el cáncer del narcotráfico no es más que un impuesto para financiar una causa. Ahora el enemigo tiene cara, conocemos su trayectoria y no nos queda difícil saber lo que nos esperaría si ungimos como líderes de una nueva Colombia a Márquez, Santrich, el Paisa y demás.

Pero quizás el reto más grande en este “step up” no está en conocer la estrategia de la disidencia sino a nosotros mismos. ¿Será que podremos dejar el “te lo dije”, “te lo advertí” y más bien nos ponemos a pensar como unirnos para construir sobre lo que tenemos? ¿No es mejor alimentar creativamente el sí se puede de la paz con los que se acogieron a ella? Concentrarnos en traer sosiego y justicia a las víctimas sería un área en donde un “step up” decidido traería grandes frutos.

“Colombia es una democracia cada vez más madura y con instituciones fuertes, que debe reaccionar con prudencia y de manera reflexiva. Hemos ganado mucho y no es momento de olvidarlo.” Nos dice el reciente editorial de El Espectador. ¿Nos la creemos? Podemos contribuir con ello en los próximos comicios electorales haciendo valer nuestro voto escogiendo con juicio a nuestros futuros representantes. Al final el mensaje del amigo gringo con su “step up” es que el futuro está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad ejercer un liderazgo que trascienda a nosotros mismos. Buen reto para asumir.