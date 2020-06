“Es como volar una cometa, tienes que saber cuándo soltar y cuándo recoger”. Aún recuerdo este consejo de un buen amigo cuando lidiaba con los años difíciles de mis hijos adolescentes. Como padre primíparo no entendía muy bien esta súbita rebeldía de mis hijos. ¿Por qué dejaron de ser obedientes? Y mi mayor consternación era saber que ya no era su superhéroe, nuevos amigos y nuevos vientos soplaban en sus vidas. Visto ya desde la distancia, mi amigo tenía razón. El principal anhelo como padre era dejar que volaran, pero la responsabilidad que nos cabía era saber moderar los vientos nuevos que aparecían en sus vidas, soltar y recoger. En algunas ocasiones recogerlos de caídas imprevistas y en otras animarlos a que se lanzaran de nuevo cuando los vientos encontrados trajeran temor a su corazón. Igualmente ayudar a identificar vientos favorables o prevenirlos de aquellos vientos atractivos para el ojo inmaduro, pero que sabíamos cómo padres que tenían torbellinos y tormentas escondidos. Todo esto hasta que llegue el tiempo en que ellos tendrán que elevar sus propias cometas y si uno es afortunado descubrir como padre que sin duda los vientos encontrados sirvieron para contribuir a que esos adolecentes conduzcan a otros a cumbres más altas.

“Mi investigación me ha convencido que todos tenemos extraordinarias posibilidades creativas, humanitarias y espirituales, pero esta se ven menguadas, porque estamos enfocados en solo una pequeña parte de lo que somos” nos dice Scott Barry Kaufman PhD profesor de la Universidad de Columbia, en su reciente libro Trascend: the new science of self actualization, Random House 2020. Kaufman nos habla que debemos estar atentos a sacar provecho de estos vientos encontrados pensando en apuntarles a metas orientadas a descubrir un sentido a la vida que vaya más allá del dinero, prestigio o poder, algo difícil en esta época enfocada al materialismo y la auto-obsesión. Nos invita a explorar, aprender y desaprender, a crecer de adentro para afuera, a que las circunstancias no sean nuestro amo. Pensé que la cometa no solo es para hijos adolescentes. Los vientos encontrados cuestionan siempre nuestras premisas de vida. En este proceso también vamos decidiendo que o quien suelta y recoge y, al final, a que cumbres queremos apuntar. Buen reto para estas épocas de crisis.