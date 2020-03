“No es que te obligues a decir mentiras solo pospón la verdad” me decía un buen amigo. Estábamos discutiendo sobre la franqueza que caracteriza a los santandereanos acostumbrados a expresar su opinión “sin filtro”, sin consideración alguna y por lo general ausente de matices de empatía. “Es mejor eso a los bogotanos” me decía mi amigo “agazapados detrás de la coraza del acartonamiento y buenas maneras manteniendo todas sus cartas para no revelar sus intenciones”. Al final concluimos que estábamos cayendo en el error de generalizar (que mirándolo bien constituye una verdad a medias o una exageración injusta).

Establecimos una regla para no caer en esto de las zonas grises, donde la verdad se mezcla con las mentiras. Para decir la verdad: primero, confirmar que lo que se va a decir es cierto. En segundo lugar: discernir el momento adecuado para decirla. Quizás en un momento de ira no es apropiado. ¿Mejor en privado que en público? Por último, y quizás la más importante, es si lo que vamos a decir y en particular la forma de decirlo edifica a la persona, contribuye a su crecimiento, forma el carácter. Difícil esto último porque siempre es más fácil justificar y echar culpas.

Difícil también, porque a veces la verdad de los acontecimientos ha causado profundas heridas, imposibles en lo humano de perdonar. “Las Farc se apropiaron de mi vida, de mi tiempo familiar y laboral, de mi recorrido político y de mi voz, para usarme como escudo militar, moneda de cambio y plataforma mediática. Ahora siguen haciéndolo, usándome para justificar sus comportamientos delictivos ante la JEP. Ellos hablan de “retención”, término preliminar aceptado por la JEP, que desafortunadamente incide sobre la valoración de la conducta punible al inferir que se trata de un procedimiento administrativo de carácter transitorio. Parece lógico que el término ‘secuestro’ sea el apropiado pues indica un acto violento y delictivo de usurpación de vida”.

Concuerdo con Ingrid en que la verdad del secuestro con toda su bajeza e indignidad se quiere llevar a la zona gris con la palabra “retención” justificando lo injustificable. Ojalá la verdad encuentre un momento y sitio oportuno en la JEP y que ningún colombiano más tenga que pasar de nuevo por la tragedia de la guerra.