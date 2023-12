2023 para “el olvido”

Hoy, 31 de diciembre, cerramos el año 2023. Normalmente por estas fechas estamos de fiesta, en familia y celebrando el año que termina y dándole la bienvenida al que llega.

Y no dudo que así será, pues los colombianos estamos hechos de una materia especial que nos hace resilientes y nos impregna de alegría, aún en las peores circunstancias. Pero la realidad es que no hay mucho que festejar. Estamos cayendo en una de las crisis económicas y sociales más profundas de las últimas décadas, con una de las inflaciones más altas de la región, un desplome brutal de la inversión (formación de capital fijo, que es el que importa en el mediano y largo plazo), decrecimiento económico generalizado, pobreza, incertidumbre jurídica que paraliza todo tipo de decisiones, inseguridad, violencia y delincuencia común, entre muchos otros problemas.

De esta situación el principal responsable es sin duda el gobierno nacional. Por acción (Ej.: efectos de la reforma tributaria, permisividad con grupos armados, “premios” a los delincuentes, anuncio y/o trámite de reformas inconvenientes y rechazadas por la mayoría) o por omisión (Ej.: renunciar al deber constitucional de defender al pueblo colombiano).

Políticamente, perdió el gobierno las mayorías de la coalición con las que comenzó hace poco, y pasó a ser uno minoritario (efecto que se vio comprobado en las elecciones regionales del pasado 29 de octubre). Esto además se dio, increíblemente, por decisión del mismo Presidente.

Intentó reemplazar dicho capital político convocando a las masas a la calle para, a través de la protesta social, presionar sus reformas. Eso tampoco le salió bien (realidad que se ve reflejada en la baja calificación que consistentemente viene obteniendo en las encuestas). Y menos mal así fue, pues el pretender reemplazar nuestro modelo de democracia representativa por una participativa y populista, sin contar con una Constitución diseñada para tal fin, es una apuesta muy peligrosa.

Recurrió entonces a convocar un Gran Acuerdo Nacional, y hasta buenas ‘polaroid’ se tomó con empresarios, pero en la práctica poca atención se le ha prestado a las técnicas y propositivas observaciones que gremios y otros sectores de la sociedad le han hecho al gobierno respecto a los efectos negativos que tendrían sus reformas.

Cierra así el gobierno (y creo que la inmensa mayoría de los colombianos) un año que no quisiera haber vivido. Un año para el olvido. Y de no corregir rápidamente el rumbo, mucho me temo que el que viene será peor.