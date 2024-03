Las marchas a lo largo y ancho del país fueron masivas. Los mensajes para el Gobierno Nacional fueron contundentes y claros. A continuación enlisto algunos de esos reclamos:

• La absurda carga impositiva para empresas y personas naturales. Además del rechazo total a la iniciativa de una nueva reforma tributaria.

• La inconveniencia para el pueblo de las reformas de salud y pensional.

• La gran preocupación por la situación económica del País.

• El alza en el precio de los combustibles, que afecta no solo a los “ricos” con carro, sino a las personas que viven de su vehículo, al transporte público y a la logística de bienes y alimentos, que termina redundando en el encarecimiento de los mismos.

• La inaceptable situación de orden público y de delincuencia común.

• Los escándalos de corrupción.

• El presunto fraude electoral que le permitió al Gobierno salir elegido.

Pero estimado lector; ¿si le dijera que la lista de inconformidades mencionada no solo fue la razón por la que salió a marchar el pueblo el pasado 6 de marzo de 2024, sino las enarboladas por los manifestantes del mal llamado “Estallido Social” en el año 2021 (y los paros nacionales anteriores en el 2019 y 2020), me creería? Desde luego no sería lógico que hoy nos estemos quejando por las mismas razones que hace un lustro y, sin embargo, los protestantes sean grupos totalmente distintos. De hecho, se podría decir que pertenecen a extremos ideológicos opuestos.

Pues sepa que dicho listado lo abstraje de los reclamos realizados en su momento por el “Comité Nacional del Paro”, entre otras organizaciones manifestantes. Un completo déjà vu.

En el “Estallido Social”, aparte de marchantes que hacían uso de su derecho a la protesta, hubo participación de los vándalos de la “Primera Línea”, infiltración de grupos terroristas e intervención activa de colectividades que apoyaban el movimiento político de quienes hoy están en el poder.

Paralizaron al país por meses, quebraron decenas de miles de negocios, torturaron y hasta asesinaron. Violaron prácticamente todos los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Incluso hoy todavía estamos pagando las consecuencias de esa barbarie.

Es absolutamente absurdo e incomprensible que quienes en el “Estallido Social” se quejaban violenta y vehementemente contra los que ostentaban el poder en ese entonces, sean los mismos que hoy apoyan ciegamente a un Gobierno al que se le puede reclamar por exactamente las mismas razones.

Todo un monumento a la incoherencia.