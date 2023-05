El Presidente de la República Gustavo Petro fue elegido siguiendo los mecanismos democráticos que contempla nuestra Constitución. Evidentemente dicha elección respondió a los clamores de un sector de la población que ve en él a un líder que puede contribuir al mejoramiento de la calidad de vida tan menguada en estos tiempos.

No obstante, no deja de causar sorpresa que muchos de sus fervientes seguidores reclamen que, por el hecho de haber sido elegido Presidente, el Congreso está en la “obligación” de aprobar sus reformas sin modificaciones, como si no existiera en nuestra democracia el concepto de la independencia de las ramas del poder.

Qué bueno sería que el Presidente, en esa misma línea democrática que garantizó su elección, contribuyera a la unidad que requiere el país escuchando también a la otra parte de la población que no votó por él y que también tiene necesidades y preocupaciones. Eso indudablemente lo fortalecería y contribuiría a que tuviera éxito en su gestión, pese al creciente pesimismo.

En ese orden de ideas, no cayeron bien las recientes declaraciones del Presidente en las que concluyó, soportándose en el artículo 115 de la Constitución, que el ostentar la calidad de “Jefe de Estado”, “Jefe de Gobierno” y “Suprema Autoridad Administrativa”, implicaba ser jefe del Fiscal General de la Nación.

En lo jurídico, pasa por alto que esa misma Carta determina claramente en su artículo 189 cuál es el alcance que tienen los conceptos mencionados, que no incluye la facultad que se adjudica. Ello sin entrar a profundizar en la separación de poderes enarbolada por aquella. En lo político despertó, sin necesidad, temores en la ciudadanía e incluso dentro de algunos políticos que hoy en día son sus aliados. En lo económico, al generar más zozobra e incertidumbre en los mercados.

Petro ha querido desmarcarse con insistencia de las comparaciones que algunos le hacen con gobernantes antidemocráticos de LATAM y qué mejor oportunidad que ahora, todavía en la etapa inicial de su gobierno, para dar un parte de tranquilidad, una luz de esperanza para todos los colombianos y un mensaje tipo “El Estado Somos Todos”. Entre otras cosas, eso le favorecería directamente a él porque al final le ayudaría en términos de gobernabilidad.