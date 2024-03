La prudencia que hace verdaderos sabios

José Darío Uribe, Director del Banco de la República, pronto cumplirá 10 años liderando el Banco y dirigiendo la política monetaria del país. Si algo ha caracterizado su labor ha sido su prudencia, seriedad y buenos resultados. Varias veces ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo y, lo mejor, él y la Junta han defendido la autonomía del Banco, logrado mantener la inflación controlada y generado confianza en los sectores económicos y en el país entero. Uno se pone a pensar si el Director saliera todos los días a los micrófonos haciendo anuncios y prometiendo locuras. Tan importante ha sido su trabajo que pocas personas saben su nombre pero, si no fuera por su diligencia, la política monetaria y la economía podrían ser una catástrofe.

¡Qué contraste con otros personajes como el Fiscal y el Procurador! No hay día que no hablen y busquen protagonismos, que prometan y amenacen, y que abiertamente preparen con sus actitudes sus campañas electorales. Uno no sabe si son candidatos a la presidencia o charlatanes de comedia. Cuánto necesita este país que estas funciones las manejen lideres efectivos, técnicos, ecuánimes, prudentes, contundentes, sin pretensiones electorales y que apliquen por igual el peso de la Ley.

El teatro cotidiano del Fiscal suena a tragedia. Su Fiscalía hoy está en el ojo del huracán por temas de contratación dudosa y gastos desbordados, por su favorecimiento a causas personales, por turbias asesorías . Montó una Cancillería paralela que supongo hinchará la ya enorme burocracia. Ha convertido las funciones de la Fiscalía en espectáculo grotesco que solo atiza la ya descomunal desconfianza de los ciudadanos en la justicia.

Ayer fue el caso de Sigifredo López, ahora el de las personas acusadas de los atentados recientes en Bogotá. Si eran tan contundentes las pruebas ¿por qué, en vez de salir a los Medios en sus circenses números, no resultaron creíbles o prescribieron los términos? Se comunicó que lo investigarán en la Comisión de Acusaciones; da lo mismo allá o que lo hagan en la Fiscalía: no pasará nada. “Para quienes ambicionan el poder, no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio”. (Tácito)