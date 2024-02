Al oído de las Secretarías de educación

Ella acaba de cumplir 18 años y en diciembre obtuvo su grado de bachiller; terminó colegio. Ya llegó a esta meta tan anhelada.

Y ahora, ¿qué sigue? ¿qué puede seguir? El Chapulín Colorado ya no es el de antes y parece que nadie más va a poder ayudarla. Queda con preguntas para las que no tiene respuesta. ¿Qué voy a hacer? ¿qué quiero hacer? ¿qué puedo hacer? Durante estos dos últimos años de colegio nadie le ha ayudado a plantearlas y menos a responderlas. La meta soñada era tener ese cartón de bachiller que llenaría todas sus ilusiones y las de su familia.

Fue laborioso graduarse, no solo por la pandemia y la plata, también por rendimiento académico deficiente y condiciones de estudio desfavorables, baja conectividad con costosas recargas y sin computador, problemas de adolescente y motivación atropellada. Finalmente logró ser egresada de un colegio público, grande; sin buena ni mala fama.

Lo que se evidencia en este caso real y común, es la falta total de orientación profesional de los/as futuros/as bachilleres, falta de preparación para enfrentar su porvenir; sin información pertinente sobre sus posibilidades de estudios complementarios, universitarios o no; sin preparación para lo que antes se llamaba la “vida activa”. Temas claves para colegios de sectores populares sumidos en la pobreza económica e informativa. Es dramático que la chica salga con una lista de aspiraciones tan diversas como “ser una gran médica”, “aprender belleza y arreglo de uñas y tener mi salón”, “máquina pesada también me gusta”, “ ¡ya no sé!, no entiendo lo del Sena; en el celular no me sale nada.” La matrícula cero es un buen punto, pero con puntaje Saber11 inferior a 220, las aspiraciones se limitan.

Preguntas para Secretarías de educación municipal y departamental y rectores: ¿están las condiciones para cumplir con el Plan Nacional de Orientación Escolar en los establecimientos de educación media? ¿Cuántos profesionales por estudiantes? ¿Cómo se asegura a los/educandos una adecuada preparación al formato de pruebas Saber11? ¿Hay aprestamiento para entender y desenvolverse con los formatos virtuales del Sena, conocer las condiciones de estudio y las carreras abiertas?

Así las cosas, las brechas entre educación pública y privada son abismales. Y las relaciones esfuerzos/calidad y resultados/aspiraciones se desajustan para jóvenes decepcionados, probablemente futuros NINI.