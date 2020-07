Balance de 100 días de “cuarentena”

Terminada la cuarentena, de más de cien días, viene la hora de los balances.

No aprendí inglés, ni a tocar flauta.

No he pintado la casa ni siquiera mi cuarto.

No he ordenados los armarios, ni botado chécheres.

No hice curso de cocina ni de costura o informática, ni siquiera de huerta urbana.

No he terminado estas series sin fin de Netflix u otra plataforma.

No he escrito mis memorias del tiempo de Coronavirus, ni las de antes.

No he leído la Odisea, ni siquiera el periódico cada día y menos Cien años de soledad.

No he hecho ejercicios al aire libre durante meses (por prohibición sanitaria)

No he bajado de peso ni aprendí a cortarme el cabello, ni siquiera a hacer trenzas. Me alegré por las peluquerías que harán su agosto en junio.

No aguanté volver a barrer y trapear.

No me volví maestra a distancia.

Con tapaboca puesto, me ahorré labial y colorete, no gasté suela. Mis ojos tuvieron que aprender a sonreír, a mostrarse amables o furiosos.

No aprendí a escuchar con atención y agrado al presidente que sigue con espacio abierto para hablar a la Nación todos los días y darse el gusto de gobernar por decretos.

He perdido paciencia frente a las prohibiciones de las que no me salvé porque mi vida no encajaba en ninguna de las 48 – o más - excepciones. No me gustó llegar en estos días precisamente a la franja de edad discriminada e ignorada por las excepciones. Disfruté de salidas a la tienda o droguería como aventuras y desafíos semanales. He sido subversiva, uniéndome con gusto a la vana protesta de las canas, escuchada en Europa e ignorada en Colombia.

Por fortuna, cumplí años en cuarentena y, por edad, recibí tres meses más de encierro. Cien días más para atender los pendientes; hacer lo que no hice, aprender lo que no aprendí, desobedecer lo que no desobedecí, para guardar distancia física mas no distanciamiento social.