De cuando en cuando los noticieros refieren hallazgos de bebés, generalmente recién nacidos, en botaderos de basuras o matorrales u otros lugares urbanos utilizados para dejar nuevas vidas envueltas en bolsas o papeles. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, estas bolsas son descubiertas a tiempo para que la vida que contienen pueda salvarse. A esta altura del drama es que la solidaridad se activa y el recién nacido abandonado suscita propuestas de adopción, recibe leche y pañales y se ofrecen padrinos y madrinas. Atención y solidaridad que le fueron probablemente negadas a la madre, posiblemente más sufrida que desalmada. Se descubren situaciones de descuido, abandono o violencias, con un progenitor irresponsable o ignorante de su paternidad. Se deben buscar las razones de estas actuaciones para proponer medidas preventivas. Entender no es aprobar y permite prevenir.

En Europa, varios países volvieron a implementar las “ventanillas para bebés” o “torres de abandono” resurgidas de la Edad Media, cuando se dejaban recién nacidos a las puertas de conventos o iglesias. Los defensores de estos artefactos dicen que permitir abandonar a un bebé de manera anónima, sin ponerlo en peligro mortal, ayuda a salvar vidas. Para sus detractores, no contribuye a disminuir los infanticidios – que son problemas de otra índole - y atenta contra el derecho de los niños a conocer a sus progenitores.

Estas ventanillas son reflejo de un problema de sociedad no resuelto frente a la maternidad, y paternidad. Estas acolchonadas y calientitas cajas son una opción, no la solución. Se requiere sobre todo una buena y humanizada atención a las mujeres que sufren con una maternidad que no pueden o no quieren asumir. Se deben implementar otras medidas positivas para las mujeres, como facilitar el acceso a métodos de planificación seguros y oportunos, aplicación efectiva del derecho a la interrupción legal del embarazo, apoyo psicológico, emocional y económico a futuras madres desesperadas por la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades o la depresión.