Darle tiempo al tiempo es precisamente lo que no se debe hacer en situaciones de interrupción legal voluntaria del embarazo –ILVE. Así lo entendemos las personas que respetamos y defendemos la autodeterminación de las mujeres como personas autónomas y su derecho a una maternidad libremente decidida, garantizado por la sentencia C-355/06, que estableció tres causales de despenalización del aborto. Cuando una mujer solicita abortar, según la norma, en menos de 10 días debe tener respuesta y adecuada atención. Pero, cuando los operadores de salud y justicia multiplican las barreras, el tiempo pasa y la situación puede tornarse dramática. La vida de la mujer está en peligro, su salud mental se deteriora, el feto crece, los conflictos se incrementan. Es sabido que la legalización del aborto no aumenta la muerte de fetos, pero su penalización sí aumenta la muerte de mujeres. Una mujer que no quiere/puede seguir con su embarazo lo dará por terminado, sea legal o no.

La mayoría de los países que reconocen el derecho de las mujeres a la maternidad decidida estipulan un lapso para interrumpir el embarazo. Pero, y esto es importante, no se interponen barreras para que así el tiempo sea un obstáculo más. También importa recordar que la objeción de conciencia es personal y no institucional, y el personal médico que se declara objetor debe hacerlo con antelación para que la institución de salud tome medidas para garantizar el respeto de la decisión de las mujeres y su atención oportuna.

Encuestas muestran que, en Colombia, uno de cada cuatro nacimientos es no deseado y/o rechazado por sus padres.

Grave, porque se sabe que haber sido deseado y amado desde antes de nacer es un elemento de salud mental y felicidad. Luego, decidir frente a un embarazo no planeado permite no seguir, o expresar su deseo de recibirlo.

La posibilidad de elegir es un avance hacia la maternidad decidida y responsable; factor de felicidad y equilibrio mental.