Derechos del niño Jesús y de la infancia

Nació en condiciones insalubres sin cuna propia, sin calefacción adecuada, solo con sus papás, migrantes en condición irregular. Él, carpintero sin empleo, ella ama de casa sin casa. Lo justo era pretender restablecer los derechos de este recién nacido y por eso hubiera sido necesario: alejarle de sus padres amorosos, pasarlo a un hogar con comodidades respondiendo a sus necesidades básicas y una madre sustituta formada en crianza y educación, con capacidad para atender a cuatro o cinco niños o niñas con apoyo del ICBF. Por restablecimiento de sus derechos, este recién nacido iba a perder a su entorno familiar y su red de apoyo, incluyendo los pastores con sus ovejas y los reyes magos con sus sofisticados presentes.

En las calles de mi barrio, hay una familia (pareja con dos niños y una niña) que duerme a la intemperie, todos bajo una misma cobija. Los veo por las mañanas; a veces están dormidos, otras veces están conversando y riendo. Buscaron chance hasta Ipiales, con ayuda internacional para llegar; les robaron, no se amañaron y, de regreso, quieren establecerse en Bucaramanga, “porque es tranquilo y bonito”.

¿Qué sería restablecer los derechos de estos menores? ¿Llevarlos juntos, o por separados, a hogares sustitutos con derechos a visitas esporádicas de sus padres? ¿Poner un ultimátum a la pareja para que tenga camas, mesa, comida, techo y recursos para reagrupar a la familia? ¿Tenderles una mano sin presumir que por ser indigentes sean “malos” padres, ayudándoles a tener algo más que cariño y paciencia para educar a sus hijos? No sé si estos padres sean “buenos” padres o no, más en semejantes condiciones, ni pretendo idealizar la pobreza. Pero, dicha pobreza no es un pecado de “lesa familia” que justifique separaciones a veces no bienvenidas.

La pobreza no debe ser un motivo para sacar a los hijos de sus familias con el pretexto de restablecer sus derechos. Tener una familia es un primer derecho. Y, de las instituciones se esperaría ayuda como apoyo económico y orientación a las familias para lograr ingresos más que drásticas exigencias materiales para devolverles a sus hijos; se podría presentar opciones de alojamiento e ingresos. Así restablecer los derechos de la infancia no tendría tanto sabor punitivo.