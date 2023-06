El 15 de junio, Día internacional del buen trato a las personas mayores o Día internacional de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, según resolución de la ONU (2011), pasó desapercibido. Ni dio para reflexionar sobre las diferentes clases de maltrato y violencias que viven muchas de estas personas que llevan un largo tiempo en este convulsionado mundo. En Colombia, una gran mayoría no tiene ingresos propios y por tanto carece de la autonomía necesaria para disfrutar de sus últimos años en condiciones dignas y placenteras. Son frecuentes las medidas y actitudes con las que las personas “de edad” se sienten excluidas o no tenidas en cuenta por ser viejas, ya no tan alertas, eficientes y productivas como antes. También es maltrato no tenerles paciencia ni aceptar posibles limitaciones físicas y mentales impuestas por el tiempo.

¿Para qué tantos eufemismos para referirse a la vejez? ¿Será mejor ser una persona mayor que una vieja? (mayor, ¿no lo es cualquiera que haya pasado de 18 años?) ¿de edad? (¿Quién no?), o de edad respetable (¿no lo son todas?), ¿acaso es mejor ser de la tercera edad, veterana, madura, de edad dorada que ser vieja? Como si la vejez en sí no pudiera nombrarse. Nadie quiere morirse joven. Así que debemos tomar conciencia de que todos/as llegaremos y queremos llegar a este último tramo vital.

El buen trato a viejas/os implica que sus voces sean escuchadas sin desprecio y con paciencia, su experiencia valorada, sus cambios entendidos y respetados. También que sean reconocidas como personas activas y a la vez necesitadas de apoyo, presencia y compasión; con menos exigencia de productividad, más atención a la sabiduría, y tranquilidad. Vale reconocer y disfrutar lo positivo de esta etapa, sin centrarla en las pérdidas y disminuciones sino en los aprendizajes y conocimientos que pueden ser legados.

El reto es avanzar en la edad y alargar la esperanza de vida con salud y ganas, con disposición para una vida de calidad. Las personas que fuimos jóvenes en los años setenta agradecemos llegar a la vejez, y revindicamos el derecho a no ser una población relegada y callada, sino activa y escuchada. Las habilidades cambian, no desaparecen. Hay que reconocer que ser viejo/a es un regalo porque significa que hemos vivido muchos años.