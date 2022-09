Dieta y género

En medios y redes sociales de Francia, se está alargando un debate “ambientalista y de género”, iniciado por una congresista “verde y ecofeminista”, economista y profesora universitaria, autora de varios libros polémicos sobre género, estilo de vida e impacto ambiental de hombres y mujeres. Unas afirmaciones suyas descontextualizadas alborotaron la llamada “macho esfera” que responde con afirmaciones coloquiales como “¡uno come en función de lo que tiene en su monedero, no en sus calzones!”. Respuesta algo errónea si consideramos la confirmación de la feminización de la pobreza.

La afirmación en discusión se dio en un encuentro de ambientalistas europeos/as. La activista reiteró el imperativo de modificar los hábitos alimenticios humanos para mitigar su impacto sobre el ambiente, y mencionó la necesidad de cambiar las mentalidades para que el consumo de carnes y los asados ya no sean símbolos de virilidad. Esta connotación entre la caza, el consumo de carnes y los “barbecues” no es nueva; simplemente recuerda la conexión simbólica entre carne=fuerza=virilidad.

Estudios mencionan el impacto ambiental diferente de la alimentación de hombres y mujeres. Según un estudio británico (2021) citado por el diario Liberation (agosto 2022) “la dieta alimenticia de los hombres emite un 41% de gas a efecto de invernadero más que la dieta de las mujeres”. Siendo generalmente los hombres más carnívoros que las mujeres, su dieta tendría mayor impacto ambiental que la de las mujeres. Independientemente de que el asado sea o no un símbolo machista, la realidad indica que un adolescente come más que una adolescente, quien tiene una preocupación diferente por su silueta y apariencias. También es tradicional la imagen de la mujer que sirve la comida a toda la familia, cónyuge, hijos e hijas y demás, y come “lo que queda”. La condición de pobreza que es más de las mujeres y familias monoparentales también influye en la dieta alimenticia y el consumo de carnes.

Hoy día, se conoce más acerca de las consecuencias de la alimentación humana sobre el planeta y el cambio climático mundial. Para disminuir este impacto humano es tiempo de revisar lo que hombres y mujeres ponemos en nuestros platos.