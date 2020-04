El COVID-19 no discrimina, las medidas sí

El COVID-19 está por todo el mundo (175 países de 194). Ya no es un mal que nació en China y ahí se quedó, tampoco un mal que afecta solo a África o a gente homosexual o promiscua. Este virus es muy generoso y no discrimina ni clase, ni raza, ni edad, ni género. Pero, si esta pandemia no es discriminatoria, las medidas que se toman para tratar de contenerla sí lo son y no afectan a todos por igual. Como tampoco estarán afectados de la misma manera los países y sus sistemas de salud y educación, las economías locales y las poblaciones.

Miremos en Colombia: las medidas de contención del virus son las mismas para toda la gente, todos los municipios y departamentos. Sin tener en cuenta ni los niveles de riesgos, ni los propios estilos de vida y situaciones de aislamiento habituales, tampoco la factibilidad de las medidas.

Las medidas para controlar la propagación del virus de manera a evitar el colapso del sistema de salud (que lleva años arruinado), como el aislamiento voluntario o confinamiento obligatorio, el teletrabajo, niños y niñas en casa, aprendidas de las experiencias de otras naciones, son válidas y necesarias. Pero, aquí, estas medidas exhiben y exacerban las desigualdades y las fallas del modelo económico y de desarrollo. Hasta las piezas comunicativas para incitar a la gente a quedarse en casa y censurar a los “indisciplinados” tienen significado distinto según los hogares. Las mismas ilustraciones del “estar en casa y quedarse con la familia” llegan a todos los estratos sociales en cualquier contexto. Estar en una amplia casa con los hijos, mercado, internet, espacio y comodidades o estar cinco personas o más en 45 m2 de un apartamento VIS o una pieza de inquilinato no predispone de la misma manera a acatar la norma. Ninguna multa diciplina estómagos vacíos...

Ya que no se optó por aislamiento flexible, el 57% de la población laboral permanece sin posibilidad de ganarse lo del día. ¿Para qué salud si no se puede vivir?