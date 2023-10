Barbarie: “periodo que se caracterizó por la apropiación de los bienes de los enemigos luego de los enfrentamientos”. Los bienes incluyen: tierras, inmuebles, cultivos, negocios, mujeres y población en general. Los bárbaros, nombrados así por los “civilizados”, “eran quienes actuaban con violencia y sin respeto por las normas sociales.” Los civilizados actuaban igual en sus conquistas o cruzadas.

Ahora barbarie es sinónimo de atrocidad, brutalidad, crueldad, inhumanidad. También se asocia a desastres provocados por los hombres como las guerras – aun sean “justas” - y asesinatos masivos.

Las violencias perduran y hacen parte de la historia de la Humanidad. A veces son más sofisticadas: la guerra “preventiva” en Irak se libró en parte a distancia, “por pantallas”; para matar y destruir bastaba ubicar, seguir, hacer “clic” y observar; luego, verificar que el área estaba “limpia” para culminar la intervención.

Pero, tantas violencias también asquean y generan dudas. Entonces hablamos de “humanizar la guerra”, regularla con reglas que cuando se infringen evidencian crímenes de guerra rechazados y posiblemente sancionados.

Solo que, aun así, la abundancia de violencias “exageradas” evidencia la permanencia de esta barbarie humana: niñas que no estudian porque asaltan las escuelas y se las llevan de rehenes; madres obligadas a sepultar a sus hijos vivos echándoles tierra con sus propias manos; violaciones sexuales sistemáticas para embarazar mujeres con fines de limpieza étnica. En fin, enfrentamientos de tal crueldad que resulta imposible ignorarlos.

Son situaciones imposibles de tolerar, con necesidad y obligación de denunciar, gritar y actuar por que la vida y la dignidad no se acaben para una multitud humana; que no se siga con hombres carne de cañón, mujeres botín de guerra y niños/as escudos humanos. Todas víctimas supuestamente amparadas por el Derecho internacional humanitario (DIH)

Para no seguir con lo irreparable, vale recordar a Stephane Hessel, judío, ex resistente, prisionero en campo de concentración, exdiplomático, solidario con el pueblo palestino y de Gaza, quien a sus 93 años exhortaba: ¡Indignaos! porque la indiferencia es la peor de las respuestas. Citando también a Sartre: “... la violencia sea como sea que se manifieste, es un fracaso ... , él concluía: “la violencia no es eficiente... la violencia da la espalda a la esperanza.... La violación de los derechos , por quien sea, debe provocar nuestra indignación”.