Importancia del ICBF y ajustes necesarios

Entre temor y esperanza, poca confianza y algo de desilusión, las relaciones de algunas familias con “el bienestar” son complejas. Percibido como represivo y punitivo más que como oportunidad y apoyo, el Bienestar sigue amenazante. Si bien es cierto, como lo dijo Concepción Baracaldo, fugaz directora del ICBF, que las familias “tienen la obligación y la misión de proteger los niños, niñas y adolescentes en el seno del hogar” y brindarles “protección, educación, el amor y enseñanzas”, también es cierto que para cumplir este papel - con el que interfieren demasiados factores adversos- muchas familias necesitan orientación y apoyo institucional.

La Misión del ICBF es: “promover el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes , así como el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes y las familias como actores clave de los entornos protectores y principales agentes de transformación social”. Para liderar la construcción de “un país en el que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se desarrollen en condiciones de equidad y libres de violencias”. No es misión imposible, pero sí es largo y costoso el camino hacia estas metas que no dependen solo del Instituto sino también de una sinergia positiva entre otras instancias, de salud, educativa, laboral y económica, de cultura y agricultura. Si la niñez se muere de hambre en la Guajira y otras regiones o ciudades de Colombia, no es “por culpa del Bienestar”, muchos factores entran en juego y diluyen las responsabilidades entre dolientes apáticos. Garantizar la vida, los derechos y el bienestar de la niñez es una tarea de largo alcance, que implica primero considerarla no como el “futuro del país” sino como el presente inmediato de la Nación. Y, el presente se prepara, no se improvisa.

Las intenciones son buenas desde sus inicios hace casi sesenta años, pero la realización de este sueño con sus metas es bastante incierta. No bastan las intenciones, se requieren funcionarios/as comprometidos/as, formados/as, honrados/as y motivados/as, también un generoso presupuesto sin tinte de corrupción, para que el ICBF cumpla con su Misión original adaptada a nuestro presente. Así que bienvenida sea una sana reestructuración que permita ver el rostro humano del Instituto y lo acerque a las comunidades con atención humanizada y de calidad.