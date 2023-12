La última del año

Para mí y las personas que me leen, esta es mi última columna del año 2023. En ocho días, será el día de los inocentes y ni de broma publicaré, porque mi columna es quincenal; en alternancia con otra mujer, Juliana Martínez. El espacio no me da para nombrar las demás mujeres que ocupan un espacio editorial en Vanguardia y no pasan de diez, siendo tal vez el 25 % del total de columnistas del periódico.

Si en la página editorial de Vanguardia no manda la ley de cuotas y no somos tantas mujeres, las que estamos opinamos, compartimos experiencias, anécdotas e informaciones de interés para todos y todas (no solo “de mujeres para mujeres”). Se cruzan pensamientos y enfoques, desde el derecho y las leyes, la economía, las finanzas y la política, la sicología y las ciencias sociales o la espiritualidad. Escriben abogadas, escritoras, universitarias, pensadoras; algunas abiertamente feministas, otras para nada. Todas enriquecen la página con maneras diferentes de decir las cosas y escribirlas, de escoger los temas y dejar sus huellas.

¿De qué hablé y volví a hablar durante estos 365 días, a lo largo de 26 columnas? Hay temas recurrentes porque no dejan de ser de actualidad y polémicos: las mujeres y las violencias que nos afectan, las agresiones y feminicidios, también los cambios y avances, la legislación favorable a las mujeres, los logros de algunas, los intentos de otras. Temas de la vida diaria como las relaciones de género, educación y hábitos, buenos y malos tratos, derechos; también películas o viajes.

Agradezco el privilegio y la responsabilidad que con confianza me dio Silvia Galvis hace unos 35 años queriendo, decía, reforzar la presencia editorial de las mujeres, no solo para “hablar de mujeres” y posicionar nuestras particularidades y dificultades, también para visibilizar la presencia y los logros de las que son más de la mitad de la población humana.

En esta Navidad, las mujeres queremos que no se olviden a las asesinadas, las agredidas y violadas, las olvidadas. También que recordemos que hay mujeres sobresalientes: alcaldesas y políticas, defensoras de derechos humanos, científicas e investigadoras, deportistas, escritoras, migrantes, madres, emprendedoras; mujeres que pueden dar ánimo a otras porque muestran que es posible transformar sueños en realidad.