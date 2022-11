Contó una joven:

Para entrar a Prescolar, me gradué del Jardín, con toga, maquillaje y foto. Mi mamá prestó plata para lograrlo. Tenía apenas cinco años. Para Prescolar también hubo grado con todo y toga. En Primaria mi mamá sufrió mucho para sacarme adelante (así decía), porque crecía y tocaba cambiar el uniforme; también los zapatos se gastaban rapidito. Cada año mi mamá se quejaba y buscaba plata regalada para pagar que sea el seguro, los zapatos de diario y los “de física”. Como en el Jardín, había tres uniformes: el “de diario”, que toca doble para lavarlo; el “de física” y uno de gala para las izadas de bandera y días nacionales. Con los útiles, cuadernos, fotocopias y textos, eran muchos gastos. Finalmente me gradué; con toga, maquillaje y fotos. Pasé a bachillerato. Aquí fue largo y mi mamá botó más lágrimas que nunca; también plata para los “interclases”, el Prom de 10 y de 11, el ICFES, los derechos de grado, el uniforme adicional y las fotos. Al fin me gradué, con todo y toga y foto, con plata prestada; la gente se cansa de regalar. Como sea, mi cuarto cartón llegó a una pared del rancho. Todos estos cartones adornan las paredes donde mi mamá, pero no me dieron empleo.

No pasé a la U porque “mi Icfes no alcanzó”. Hay mucha competencia. No tendré mi grado de abogada que tanto deseaba mi mamá. Hice un par de cursos en el Sena y, sin trabajo, hacía empanadas para vender en el barrio. Ahora con la práctica del Sena me quedé fija en la empresa, quiero completar la carrera, pero “el mínimo” me sirve solo para comer, pagar la pieza con mi mamá (entre tiempo nos sacaron del rancho), e ir al trabajo. No alcanza para pagar transporte para ir de la casa a la U, de la U al trabajo y de nuevo a la U y luego a la casa. Tampoco para las matrículas.

Finalmente me gradué de la vida, sin toga ni foto; aprendí mucho de mí, mis límites y capacidades. Sé organizar mis gastos y cuidarme. También sé de injusticia, desigualdades y cambios necesarios.