Hace semanas, el exsenador Gustavo Bolívar señaló a los medios situaciones de “trata de personas” en el Congreso de Colombia, con repetidas contrataciones a corto plazo de mujeres para las que los criterios de selección serían sus atributos físicos, previamente demostrados y reiteradamente comprobados. La forma cómo el señor Bolívar confirmó sus afirmaciones deja un manto de duda sobre cualquier mujer joven y linda que trabaje en el Congreso, señalada de frívola y sin competencias. Está ahora citado por la Fiscalía para precisar sus denuncias.

Es evidente la necesidad de manejar, tanto denuncia como investigación y posibles demandas y sanciones, con prudencia al fin de no revictimizar a las posibles involucradas.

Vale señalar que la forma misma cómo el señor Bolívar se refiere al asunto revictimiza y estigmatiza a las mujeres que todavía no se atreven a denunciar. La justificación de sus sospechas: “Eso existe. Se va identificando. Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas”, generaliza la juventud y belleza de las mujeres como sospechosa, recalcando él mismo que estas se emplean más por sus atributos físicos que por su nivel de preparación. Así él mismo utiliza señalamientos y prejuicios sexistas comunes. Tal vez tenga buenas intenciones, pero sigue protegiendo a las “niñas bonitas” con argumentos que pueden sembrar cizaña en más de un noviazgo/matrimonio: no han hecho públicas sus denuncias “porque están casadas ... El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado.”

No se trata de restarle importancia a los señalamientos del exsenador, que – creo - pudieran dar lugar a otro “Me Too” local, sino más bien de darles la seriedad que se merecen. Sería grave comprobar que, en una institución como el Congreso de la República – en la que se cocinan las leyes - , se rifaran contratos de prestación de servicios laborales con criterios que conforman un delito. Cambiar contratación laboral por “servicios” sexuales es una conducta punible de chantaje e incitación a la prostitución. Aún se dijera que la persona contratada estuvo de acuerdo, hay una relación jerárquica y de dependencia que anula la noción de acuerdo.