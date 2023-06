Una calle poco transitada del barrio, unos carros, unas motos, gente que camina. Frena el motorista, se detiene, se baja de la moto y recoge sobre la calzada un bebé camaleón, verde claro, que acaba de caerse del árbol, huyendo de un buitre. El motorista justifica: “es que así lo pueden atropellar, es mejor recogerlo y ponerlo en el árbol ... ¡de milagro lo vi!” ; se sube a su vehículo y arranca. Así de sencillo. Por ahora se salvó el camaleoncito que, por unos minutos, es el tierno héroe del sector.

Un rancho de tablas nuevas en un “asentamiento humano subnormal” de Bucaramanga, una joven madre presa de angustia escolar busca quien la ayude para que su hija que repite 11 no vaya a perder el año. Atropelladas por un sistema inadecuado, indiferente a las situaciones socioeconómicas y emocionales que generan disfuncionamiento escolar, desinterés y bajo rendimiento, madre e hija se desesperan y pelean. La niña por su temor a decepcionar a su mamá que no pudo graduarse y pone todos sus esfuerzos para que su hija lo logre; la mamá porque quiere ser una buena madre para que su hija pueda “superarse y ser alguien en la vida”... Superarse es lo que no logra, acosada por una escolaridad superficial que mucho exige e impone, y poco entiende y rescata.

El chico tiene quince años y está seguro de que su orientación sexual no es la convencional y que ya se le complica la vida. En su colegio es víctima de “bullying”, acoso, amenazas y agresiones por parte de compañeros/as y una en particular, quien ya lo ha agredido físicamente. Este chico no tiene la suerte del bebe camaleón caído del árbol. La respuesta rectoral consiste en llamar a la policía que pone un comparendo tanto a la agresora como a su víctima, que se defendió siendo “grosero”. ¡Se esfuman tolerancia, derechos, solidaridad y comprensión de la diversidad y del libre desarrollo de la personalidad!

El motorista paró la moto para no atropellar un camaleón. El profe no para de reiterar que más vale que la repitente y su madre “se pongan las pilas”, dejándolas sin ayuda oportuna. La rectora tampoco se detiene a mirar y escuchar al alumno agredido y atiende solo necesidades académicas.