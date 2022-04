Hace poco la periodista Jineth Bedoya fue invitada al programa Mi banda sonora de Caracol radio. La vida de ella, entonces joven periodista de 26 años, se fracturó hace 22 años cuando, después de cumplir una tramposa cita profesional en la cárcel La Modelo de Bogotá, fue secuestrada, torturada y violada. Tuvieron que pasar nueve años para que Jineth pudiera contar públicamente lo que realmente había pasado durante sus días de secuestros, y lanzar la campaña No es hora de callar (2011).

Durante el programa radial la periodista contó cómo hablar le produjo más alivio que el que le había producido su prolongado silencio. Después de casi una década de mutismo, hablar y exponer públicamente su propia tragedia, no solo hizo que se moviera su estancado proceso judicial, sino también que ella adquiriera un compromiso con otras mujeres quienes viven agresiones similares y el drama adicional de no encontrar apoyo ni justicia y menos aún reparación.

Diez años más tarde (08/2021), la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Colombia por “la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, honra, dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista”. Se increpó también la falta de diligencia en las investigaciones de los hechos y la discriminación de género. Por orden de la misma Corte la campaña No es hora de callar permanece como “Centro investigativo No es hora de callar”, centro de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo.

Hablar sin miedo, ser escuchadas sin morbo, que su tragedia se haga pública sin amarillismo; garantizar justicia, reparación – aún no tengan precio las cicatrices que deja la violencia extrema – y, sobre todo, garantizar la no repetición ayuda a las víctimas a reconstruir sus vidas. Por esto es tan valioso que Jineth haga de su combate personal por la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, un combate político y colectivo en nombre de las mujeres que no tienen voz o no son escuchadas.