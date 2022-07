Son feminicidios, mal llamados “crimen de honor”, ataques de celos o “crimen pasional”: los ex matan a sus ex, en Francia, España, Rusia, África del Sur, Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia ... en donde sea, un hombre “enamorado”, abandonado o rechazado no acepta un no. Herido en su orgullo, irritado por el rechazo, posesivo e inseguro, el agresor abandonado agrede y mata. Esta cadena de emociones desatendidas y mal vividas, mezclada con hábitos de poder, dominación y agresividad, es prácticamente universal y perenne. Y ser mujer sigue siendo un riesgo mayor en este mundo.

Los/as legisladores, con la incidencia política y la insistencia de grupos de feministas, han corregido fallas del sistema jurídico con los derechos humanos de las mujeres. La legislación y el abanico de sanciones y medidas preventivas avanzan, sin que se pueda asegurar su continuidad si las mentalidades no avanzan y la voluntad política claudica. La fragilidad reside en los hábitos de género tradicionales transmitidos de generación en generación y considerados justos y normales. Cuando lo habitual puede ser ni normal ni justo; lo acostumbrado y tradicional se vuelve injusto e ilegal. Así evoluciona el mundo: abolición de la esclavitud, reconocimiento de la igualdad “preexistente” entre los seres humanos, independientemente de sus orígenes, sexo o creencias; sanciones a la trata, explotación y comercialización sexual de las personas; reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en igualdad con los hombres.

Sandra Milena en el Perú, Ana María en Bogotá y Sara en México confirman que en ninguna parte del planeta una mujer está a salvo. Y no basta enseñarles a protegerse, decir NO y denunciar y buscar ayuda para poner fin a una relación peligrosa o simplemente infeliz. Lo que hace falta es educación para el respeto de los derechos y la felicidad de todas las personas, incluyendo las niñas y mujeres que deben crecer seguras, dueñas de sus cuerpos y decisiones, autónomas, con oportunidades de tener su puesto digno en el mundo laboral.

Vale atender la advertencia de Simone de Beauvoir: recordar que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. ¡Vigilantes debemos permanecer!