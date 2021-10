“Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” es un lema de organizaciones feministas que también indica que la educación sexual y el fácil acceso a métodos anticonceptivos coadyuvan a prevenir el aborto.

Según informe de Vanguardia (04/10/2021): 1,5 millones de madres adolescentes dan a luz, al año, en el mundo, y dos tercios de ese total son el resultado de la falta de información para prevenir el embarazo o por violencia sexual.

La educación sexual y para la afectividad, que debe impartirse de manera transversal durante toda la escolaridad, es generalmente deficiente: materia aparte dictada por docentes sin preparación adecuada, sin objetividad, que no han superado sus experiencias personales o prejuicios religiosos. Si padres/madres y docentes consideran que hablar de sexo “incita a tener sexo”, les niegan a los/as jóvenes una sexualidad placentera, protegida, sin miedos y responsable; aprendiendo el respeto y a cuidarse tanto de un embarazo no deseado como de diversas enfermedades. La prohibición no impide el deseo; solo crea temor, silencios y desconfianza, y debilita la responsabilidad y el diálogo.

Otras barreras que pueden llevar al aborto son las dificultades de acceso a servicios y métodos de planificación, informados, eficientes y gratuitos. Personal médico poco comprometido: ¿inyección? ¡que no la hay! Por segunda vez “falló la inyección”: “lo que pasa es que usted debe ser demasiado fértil”. También, la mujer menor de cuarenta años que da luz a su octavo hijo, y nadie le propone “hacerle la ligadura” ni la dirige a un servicio de planificación para acceder a un método definitivo.

Es fácil juzgar a mujeres que “se dejan llenar de hijos” y a las que abortan. Mejor sería facilitar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva con enfoque de género, derecho y equidad. La alternativa no es seguir penalizando a las mujeres que abortan, sino considerar políticas de salud sexual y reproductivas que respeten sus derechos y disminuyan las desigualdades frente a los embarazos y la maternidad. Son demasiadas todavía las barreras educativas y de acceso a los anticonceptivos que llevan a la interrupción de un embarazo riesgoso o no deseado.