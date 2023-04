¿Por qué sale más costoso lo ambiental y socialmente correcto?

Las tres B, de bueno, bonito y barato, ya no vienen juntas, ni en la canasta familiar, ni en los tiquetes aéreos o planes de viajes, ni en ropa o educación, menos en turismo ecológico o artesanías genuinas.

Hay muchos ejemplos de turismo inteligente, deportivo, ecológico en contacto y respeto con la naturaleza y los pueblos autóctonos, visitas y caminatas a parques naturales, disfrute de playas de difícil acceso, retiradas, tranquilas y conservadas. Reconocemos y sabemos que son travesías y planes cuya organización requiere personal calificado; además y afortunadamente remunera a la población local que así se beneficia también. Los planes incluyen compartir con las comunidades autóctonas conociendo sus tradiciones y entorno. Fabuloso plan, que le “gusta mucho a los europeos” y seguramente también a bastantes colombianos/as, pero que termina ofreciendo tarifas excluyentes para los/as nacionales que gustarían de este turismo saludable, amable con la naturaleza y las comunidades locales. Disponer de cuatro a cinco millones de pesos adicionales para una salida de cinco días, se hace difícil hasta para mochileros extranjeros.

Lo grave es que ni siquiera es el “negocio del año” para los y las organizadores, a veces auténticos soñadores, preparados y comprometidos para asegurar la seguridad de sus clientes, la autenticidad del paseo y la conservación del entorno, con apoyo de guías locales.

Con los productos artesanales, pasa algo parecido; el negocio es poco rentable (salvo para los hijos de un entonces presidente) cuando la producción es genuinamente artesanal, realizando a mano piezas que resultan ser únicas. Sé de comunidades campesinas, principalmente de mujeres, organizadas para mantener la producción de tejidos artesanales - como ruanas hechas con agujas o telares – que no se enriquecen con su arte y aún así pueden “espantar” potenciales clientes que no pueden pagar el precio justo. Sumando la cría de ovejas, producción de lana, hechura de la prenda, promoción, venta, tiempo y transporte, el precio final puede poner en aprietos cierta clientela. El llamado comercio justo no es tan sencillo de organizar; en Francia, los productos que llevan esta etiqueta son para compradores adinerados o “comprometidos con la causa”.

Siendo partidaria de reconocer el valor del trabajo y de los saberes, ojalá hubiera más compatibilidad entre la producción local, limpia y artesanal y la competitividad económica internacional.