Protagonistas de la película

El COVID-19 llegó al medio humano para quedarse un buen rato; es cierto, y según los medios parecería que no pasara más nada. Relegadas las reformas, pensional o tributaria, fuera el Ñeñe y sus compinches, olvidadas las investigaciones al presidente o su mentor. Abandonados los líderes sociales que no se mueren de gripa; los asesinados ya no son noticias. Con radio prendido todo el día, Tv y redes sociales colapsadas, seguimos atiborrados de noticias sobre el virus, de novedades repetidas hasta saturación y con más dudas que certezas.

Es como una película de la que todos somos protagonistas sin darnos cuenta y sin conocer el guion completo. Unos se la dan de estrellas, otros/as lo son realmente como lo son estas personas que tratan de salvar la salud y vida de muchos, investigadores, y personas de servicios y comercios indispensables para un final feliz.

Toda la población, lo quiera o no, es al menos actor de reparto. En esta película, o más bien “reality”, ni modo de activar “pausa” para vivir nuestras vidas habituales un rato más. Y como no es una serie de Netflix, ni forma de avanzar hasta el último episodio de la última temporada. Cada día queda en continuará, pero no se sabe cómo, ni hasta cuándo.

Mientras tanto, se vuelve a difundir películas de ficción sobre pandemias y virus, como ‘Contagio’, que tiene tanto parecido con la situación actual que resulta interesante. Claro que dura menos de dos horas y termina más o menos bien: avances de investigaciones científicas, carrera para encontrar la vacuna salvadora y asegurar los dividendos comerciales adjuntos. La ciencia ficción lleva tiempo presagiando un contagio global duro de detener (en varios casos inicia en Hong Kong, Corea, África; no en Europa o EE.UU...). Las pandemias cinematográficas asustan tanto como las invasiones extraterrestres o catástrofes naturales.

Esta vez no es ficción y la realidad jamás vivida por la gente del presente la supera.