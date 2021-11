Cada cuanto salen a marchar grupos de personas que se dicen ‘pro vida’ y dispuestas a defender ‘La Vida en Sí’. No admiten límites y entremezclan confusa y abusivamente credos propios y religiosidad con pretensiones políticas sobre un fondo de Estado complaciente; a pesar de que hace años dejó de ser consagrado al Sagrado Corazón para ser un Estado laico para toda la gente que habita Colombia.

Hace diez días nuevamente se realizaron marchas en defensa de la vida desde sus inicios hasta su final natural, como Dios manda (¿Qué pasa con las personas que no sienten que Dios manda en estos asuntos de sus vidas?).

La movilización rechazaba las decisiones de la Corte Constitucional sobre eutanasia y aborto. Sobre este último, la CC no ha dicho todavía su última palabra.

Complicado cuando todavía no hay respuesta única a la pregunta ¿cuándo inicia la vida? Y cuando ya está reconocido el legítimo derecho para las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, dando así el magnífico derecho a niños y niñas de nacer deseados y prestos a ser amados y criados para una vida digna y feliz.

En cuanto a la eutanasia, el derecho adquirido de solicitarla no obliga al suicidio ni al asesinato. Solamente abre, para quien no quiere / puede seguir sufriendo o vivir con dolor extremo sin esperanza alguna de mejorar, la posibilidad de dejar voluntariamente y con dignidad esta vida. No se obliga a nadie.

Respetar toda forma de vida es exigente: ¿Serán todos vegetarianos? ¿Le pedirán permiso a la planta para cortarla y comérsela? ¿Marcharán igualmente para pedir pena de muerte para violadores y asesinos de niños y niñas? ¿Hay vidas más importantes y respetables que otras? ¿No sería más humano ayudar a las personas ya nacidas a tener una vida digna, productiva, feliz y justa? Luchar por políticas sociales de bienestar y equidad.

Preocupa el convencimiento sin dudas de estas personas, que tienden a uniformizar las ideas y convicciones bajo una moral única y dominante. La pluralidad de ideas es sana para cualquier grupo o sociedad, el pensamiento único no permite que investigaciones de cualquier tipo lleguen a descubrimientos novedosos.